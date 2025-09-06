Toscana Diffusa, inaugurato nuovo lotto camminamento lago di Gramolazzo

Balneazione possibile durante i mesi estivi

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Da oggi il lago di Gramolazzo, in provincia di Lucca, ha un nuovo camminamento a completamento del quadro dei lavori effettuati lungo la sponda nord e che si aggiungono all’allargamento a valle della strada regionale 445 della Garfagnana nella zona di Castelnuovo, la variante di Minucciano e ad altri lavori di ripristino e valorizzazione della viabilità.

Collegamenti che la Regione ritiene elementi imprescindibili per l’attrattività dei luoghi e la vita sociale delle comunità locali in una parte della Toscana che inizia a diventare meta di importanti flussi turistici provenienti dall’Italia e dall’estero.

Il lago, che ha una superficie di un chilometro quadrato e un volume di 3,8 milioni di metri cubi, ha sia come immissario che come emissario il Serchio di Gramolazzo e il torrente Acqua Bianca, che provenendo dal monte Pisanino attraversa il paese di Gorfigliano, frazione del comune di Minucciano.

Sul lago sono presenti strutture turistiche, un albergo ed alcuni ristoranti ed è possibile la balneazione durante i mesi estivi, nei pressi di alcuni arenili sabbiosi.

La passeggiata lungolago, dotata di piccole spiagge, comprende giardini, aree gioco per bambini, noleggio di biciclette e canoe in prossimità di diverse opere scultoree in marmo bianco tratto dalle vicine cave sulle Apuane.