Toscana Diffusa, finanziati altri 13 progetti di rigenerazione urbana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Grazie ad un incremento di 5,8 milioni delle risorse destinate alla rigenerazione urbana nei Comuni della Toscana Diffusa potranno essere finanziati ulteriori 13 progetti rispetto a quanto già destinato nei mesi precedenti.

La nuova ripartizione delle risorse è stata decisa nel corso dell’ultima seduta della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’urbanistica e governo del territorio Filippo Boni.

Il Presidente Giani e l’Assessore Boni spiegano:

Vista la grande partecipazione al bando per la rigenerazione urbana e l’importanza che la rivitalizzazione dei piccoli centri ha nelle politiche per la valorizzazione della Toscana Diffusa abbiamo deciso di rifinanziare il bando, consentendo così uno slittamento della graduatoria a beneficio dei primi 13 Comuni che erano rimasti esclusi dalla prima tranche di risorse.

Tra i progetti finanziati ci sono varie tipologie di intervento: dal recupero di immobili destinati alla valorizzazione turistica, ad altri che saranno utilizzati per socia housing; dalle ripavimentazioni al recupero di centri storici a spazi aperti.

Ogni Comune ha declinato le proprie esigenze e la Regione sta facendo la propria parte nel sostenere le azioni delle amministrazioni per dare nuova vita e nuove prospettive a realtà autentiche e affascinanti, spesso lontane dai grandi flussi turistici, che grazie al progetto Toscana Diffusa possono accedere a risorse preziose.