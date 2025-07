Toscana Diffusa, bando per il sostegno alla vendita di giornali

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Giunta regionale ha dato il via libera – approvando criteri e modalità – al bando destinato al sostegno delle imprese esercenti la distribuzione e il commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche nei territori della Toscana diffusa.

Una decisione che il Presidente Eugenio Giani aveva preannunciato sin dalla presentazione della legge sulla valorizzazione della Toscana Diffusa e che oggi prende corpo con la delibera che approva una dotazione finanziaria per il momento di 200mila euro.

Il Presidente Eugenio Giani spiega:

Nella legge sulla Toscana diffusa abbiamo voluto una misura specifica per sostenere la distribuzione capillare della stampa e la salvaguardia dei livelli occupazionali ciò in considerazione dell’importante funzione che queste imprese svolgono nelle zone della Toscana con maggiori bisogni in termini di servizi e collegamenti e del loro fondamentale ruolo per garantire in questi territori la diffusione dell’informazione.