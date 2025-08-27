Toscana diffusa, accordo di programma con Comune Foiano della Chiana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Nell’ambito delle politiche per i territori della Toscana diffusa, ed in particolare nelle azioni per il contrasto dell’abbandono di terreni e immobili, la Regione ha approvato un protocollo d’intesa con il Comune di di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, che finanzia con un contributo di 70 mila euro la realizzazione dei lavori di sostituzione dei portoni delle unità immobiliari in via Dante Alighieri adibite a “Cantieri” del tradizionale Carnevale che si svolge nel comune aretino.

Il Presidente della Regione Giani spiega:

Si tratta di interventi che rispondono alla logica di provvedere, ove possibile, al ripristino funzionale di tutti gli edifici di interesse pubblico che contribuiscono alla conservazione delle tradizioni e delle usanze locali.

Restituire alla cittadinanza spazi che fanno parte della vita quotidiana dei borghi toscani significa conservare memoria e autenticità e contribuire alla salvaguardia del patrimonio storico della regione.