Toscana diffusa, accordo di programma con Comune di Marradi

110 mila euro per lavori di restauro e consolidamento del Centro Civico ‘Circolo Sant’Adriano’
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Nell’ambito delle politiche per i territori della Toscana diffusa, ed in particolare nelle azioni per il contrasto dell’abbandono di terreni e immobili, la Regione ha approvato un protocollo d’intesa con il Comune di Marradi, in provincia di Firenze.
L’accordo prevede un contributo di 110 mila euro erogato dalla Regione da destinare ai lavori di restauro e consolidamento del Centro Civico ‘Circolo Sant’Adriano’, che svolge una funzione di centro di aggregazione sociale e culturale aperto alla cittadinanza.
Il Presidente della Regione Giani spiega:
La Regione interviene con investimenti che provvedono al ripristino di tutti gli spazi di interesse pubblico funzionali alla conservazione del contesto sociale, civile e aggregativo delle comunità locali.
La vita quotidiana dei borghi toscani ha bisogno di conservare tutti quegli elementi del tessuto civile e relazionale condiviso dalla cittadinanza che contribuiscono alla tutela dell’identità regionale.