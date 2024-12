Toscana Diffusa, 2 mln per apertura negozi, affitto, acquisto immobili

Primo stanziamento espressamente destinato alla Toscana Diffusa

Il Presidente Eugenio Giani ha illustrato un emendamento che, attraverso l’utilizzo di accantonamenti di spesa, servirà ad incrementare le risorse a favore della proposta di legge Toscana Diffusa e che potrà essere discusso in occasione del dibattito in Consiglio sul testo della legge, in programma in questi giorni.

Si tratta del primo stanziamento espressamente destinato alla Toscana Diffusa e precisamente, spiega Giani,

di 2 milioni di euro per tre bandi a cui potranno partecipare tutti i cittadini che abitano i territori della Toscana Diffusa. Risorse da destinare ad interventi per contrastare lo spopolamento e la desertificazione commerciale di questi territori: contributi a mantenere in vita questi borghi, per chi vuole conservare un esercizio commerciale in attività o aprirne uno nuovo, e alle giovani coppie che intendono affittare o acquistare una casa in questi luoghi.

Un primo segnale di inversione di tendenza, con misure che, continua il Presidente