Toscana Diffusa, 120 mila euro per il cimitero di Fornoli in Lunigiana

Giani: Dare attenzione a tutti i problemi del territorio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Rigenerazione urbana e Toscana Diffusa, contributo straordinario di 120 mila euro per l’anno 2026 da parte della Regione al Comune di Villafranca in Lunigiana, per la riqualificazione del cimitero di Fornoli.

È quanto disposto dall’Accordo di programma firmato dal Presidente Eugenio Giani e dal Sindaco Filippo Bellesi, che richiama la legge regionale sulla Valorizzazione della Toscana Diffusa con particolare riferimento alla rigenerazione urbana.

Il Presidente della Regione, Eugenio Giani, dichiara:

Anche questo intervento rientra nella Toscana Diffusa e nell’impegno della Regione per dare attenzione a tutti i problemi del territorio, anche ai piccoli centri che magari hanno meno risorse per manutenere e rendere agibili strutture pericolanti, o che comunque richiedono interventi come in questo caso il cimitero comunale di Fornoli.

Dal Sindaco Filippo Bellesi giunge il

Ringraziamento per il finanziamento che consente di risolvere un problema annoso e non risolto proprio per mancanza di risorse adeguate, sia per la messa in sicurezza che per il consolidamento di una parte del cimitero. Si tratta di opere necessarie da anni, ed è un risultato importantissimo per il nostro Comune.

L’intervento finanziato prevede anche la riqualificazione delle coperture e interventi per lo smaltimento delle acque. Il trasferimento delle risorse regionali al Comune di Villafranca in Lunigiana verrà effettuato nel 2026 per 70 mila euro, entro 30 giorni dalla trasmissione del verbale di consegna dei lavori, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026; il resto dei finanziamenti a seguito della trasmissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo e rendicontazione delle spese sostenute esigibili al 31 dicembre 2026.