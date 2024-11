Toscana delle donne, emozione alla Pergola per testo di Dacia Maraini

A Simona Cavallari il Pegaso de La Toscana delle donne

Un pubblico emozionato in una platea al completo ha seguito in un silenzio teso ‘Dialogo di una prostituta con il suo cliente’ di Dacia Maraini, che ieri sera è andato in scena al Teatro della Pergola, a Firenze, nell’ambito de La Toscana delle donne.

Il Presidente Eugenio Giani, intervenuto in apertura per i saluti, ha detto:

Teniamo molto a questa interpretazione di un testo di Dacia Maraini, una straordinaria toscana che ha la capacità di esprimere valori, sentimenti e di parlare a tutte le generazioni, motivi per i quali, con orgoglio, le abbiamo consegnato il Pegaso d’oro a Roma pochi giorni fa, perché la riteniamo un’ambasciatrice della Toscana come poche altre. Naturalmente, in un Festival come quello della Toscana delle donne non poteva che avere un ruolo da protagonista.

Cristina Manetti, capo di gabinetto del Presidente e ideatrice de La Toscana delle donne, ha detto poi:

Attraverso il teatro possiamo dare messaggi importanti, lo abbiamo fatto nella prima serata a Pontedera con de Giovanni, di nuovo con Stefania Sandrelli al Maggio, poi alla Pergola, appunto, con il meraviglioso testo di Dacia Maraini e lo continueremo a fare nei prossimi giorni con Monica Guerritore e Alessio Boni. Il teatro è un veicolo utile e efficace per trasmettere il messaggio non solo per i diritti delle donne contro la violenza di genere, ma il contrasto alla violenza di genere deve passare da un percorso di affermazione di diritti della donna ed è importante farlo attraverso tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione: il teatro è perfetto.

Alla bravissima Simona Cavallari, nel ruolo di Manila, e a Federico Benvenuto nel ruolo del cliente, diretti da Guglielmo Ferro, al termine della rappresentazione, accolta con applausi e diverse chiamate, Cristina Manetti ha consegnato il Pegaso de La Toscana delle donne.