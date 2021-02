Toscana, con bando regionale migliorata connettività di 1.053 scuole

€1.779.318,00 assegnati per il miglioramento della connessione digitale delle scuole e €59.000,00 per l’acquisto di router

Si è chiuso il bando regionale per il potenziamento della connettività delle scuole.

Ben 1.053 plessi scolastici toscani vedranno migliorare la loro capacità di connessione al web grazie ai 161 enti pubblici – tra Comuni, Provincie, Città Metropolitana ed Unioni dei Comuni – che hanno partecipato al bando emesso dalla Regione Toscana lo scorso 24 dicembre.

Dei 2 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione, 1.779.318 euro sono stati assegnati per il miglioramento della connessione digitale delle scuole e altri 59.000 per l’acquisto di router.

I rimanenti €220.682,00saranno destinati anch’essi ai beneficiari del bando, per l’acquisto di ulteriori access point wi-fi.

La richiesta di access point arrivata, infatti, è stata 5 volte superiore allo stock che la Regione aveva a disposizione e che ha concesso in comodato d’uso.

Ha spiegato l’Assessore regionale alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo:

Ogni ente ha potuto richiedere fino a 2000 euro per plesso scolastico, escludendo le scuole dell’infanzia. È stata inoltre prevista la possibilità, per chi ha scelto di non richiedere il contributo massimo, di avere accesso a risorse aggiuntive per l’acquisto di router. Abbiamo voluto sostenere il mondo della scuola in un momento estremamente delicato, nel quale la pandemia ha sottolineato e reso ancora più evidente l’importanza strategica del potenziamento delle infrastrutture digitali. Questa scelta della Regione risponde a una necessità concreta e impellente, ma è anche perfettamente in linea con il Piano Scuola previsto dal Governo Conte e con il progetto di copertura in Banda Ultra Larga di tutti gli istituti scolastici. Ci auguriamo che non debba mai accadere, ma in caso di nuovo lockdown, anche parziale, gli istituti scolastici e gli studenti della Toscana potranno sostenere meglio la didattica a distanza.

Ha detto l’Assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini:

Voglio ringraziare il collega Ciuoffo per il suo impegno e la sua sensibilità verso il mondo della scuola. La pandemia ha reso ancora più evidenti criticità esistenti con il rischio di vedere acuite disuguaglianze economiche, sociali, territoriali, di connessione. Per questo, come Regione Toscana, ci siamo impegnati fin da subito affinché nessuno restasse indietro. La scuola deve essere un luogo di opportunità e uguaglianza, per tutte e per tutti. L’intervento sulla connettività delle scuole va in senso, nell’ottica di garantire, anche in questa situazione difficile, il diritto allo studio. Questi interventi saranno un patrimonio prezioso anche una volta superata la pandemia, perché ovviamente dobbiamo dotare le nostre scuole di connessione e dispositivi, indispensabili per una didattica che sia innovativa e dia alle nostre studentesse e ai nostri studenti la possibilità di confrontarsi con le nuove tecnologie e di utilizzare la rete.

Ecco nel dettaglio i contributi assegnati, organizzati per provincia:

Arezzo

Totale risorse assegnate al territorio della Provincia: €240.471,00.

Comune di Arezzo – €56.000,00 per la connettività;

Comune di Bibbiena – €6.000,00 per la connettività;

Comune di Bucine – €2.000,00 per la connettività;

Comune di Castel Focognano – €2.000,00 per la connettività;

Comune di Castel S. Niccolo – €3.500 per la connettività e €500 per i router;

Comune di Castelfranco Piandiscò – €6.000 per la connettività;

Comune di Castiglion Fibocchi – €1.887 per la connettività;

Comune di Castiglion Fiorentino – €8.160,00 per la connettività e €5.840,00 per i router;

Comune di Cavriglia – €10.000,00 per la connettività;

Comune di Chiusi della Verna – €8.000,00 per la connettività;

Comune di Cortona – €26.000,00 per la connettività;

Comune di Foiano della Chiana – €6.000,00 per la connettività;

Comune di Laterina Pergine – €9.500,00 per la connettività e €500,00 per i router;

Comune di Lucignano – €4.000 per la connettività;

Comune di Marciano della Chiana – €4.500,00 per la connettività e €1.000,00 per i router;

Comune di Monterchi – €2.000,00 per la connettività;

Comune di Montevarchi – €18.784,00 per la connettività e €300,00 per i router;

Comune di Ortigiano Raggiolo – €2.000,00 per la connettività;

Comune di Pratovecchio Stia – €4.000,00 per la connettività;

Comune di S.Giovanni Valdarno – €12.000,00 per la connettività;

Comune di Sansepolcro – €6.000,00 per la connettività;

Provincia di Arezzo – €34.000,00 per la connettività.

Firenze

Totale risorse assegnate al territorio della Città metropolitana: €358.845,00.

Città Metropolitana di Firenze – €72.000,00 per la connettività e €11.445,00 per i router;

Comune di Borgo San Lorenzo – €6.400,00 per la connettività;

Comune di Calenzano – €8.000,00 per la connettività;

Comune di Certaldo – €6.000,00 per la connettività;

Comune di Fiesole – €8.000,00 per la connettività;

Comune di Figline e Incisa Val d’Arno – €10.460,00 per la connettività;

Comune di Firenze – €128.000,00 per la connettività;

Comune di Fucecchio – €14.000,00 per la connettività;

Comune di Gambassi Terme – €2.448,00 per la connettività;

Comune di Lastra a Signa – €8.100,00 per la connettività e €3.900,00 per i router;

Comune di Montaione – €1.102,00 per la connettività;

Comune di Montespertoli – €4.000,00 per la connettività;

Comune di Palazzuolo sul Senio – €2.000,00 per la connettività;

Comune di Pelago – €4.500,00 per la connettività;

Comune di Pontassieve – €3.600,00 per la connettività e €300,00 per i router;

Comune di Reggello – €10.000,00 per la connettività;

Comune di Rignano sull’Arno – € 2.000,00 per la connettività;

Comune di Rufina – €6.000,00 per la connettività;

Comune di San Casciano Val di Pesa – €8.000,00 per la connettività;

Comune di Scandicci – € 20.000,00 per la connettività;

Comune di Sesto Fiorentino – €8.640,00 per la connettività e €5.950,00 per i router;

Comune di Vicchio – €3.600,00 per la connettività e €400,00 per i router.

GROSSETO

Totale risorse assegnate al territorio della Provincia: €96.700,00.

Comune di Arcidosso – €6.000,00 per la connettività;

Comune di Capraia Isola – €2.000,00 per la connettività;

Comune di Castell’Azzara – € 2.000,00 per la connettività;

Comune di Cinigiano – €6.000,00 per la connettività;

Comune di Grosseto – €18.000,00 per la connettività;

Comune di Isola del Giglio – €4.000,00 per la connettività;

Comune di Manciano – €8.000,00 per la connettività;

Comune di Orbetello – €2.000,00 per la connettività;

Comune di Pitigliano – €4.000,00 per la connettività;

Comune di Roccalbegna – €2.000,00 per la connettività;

Comune di Roccastrada – €10.000,00 per la connettività;

Comune di Santa Fiora – €4.000,00 per la connettività;

Comune di Scarlino – €4.000,00 per la connettività;

Comune di Seggiano – €2.000,00 per la connettività;

Comune di Semproniano – €2.000,00 per la connettività;

Comune di Sorano – €700,00 per la connettività;

Provincia di Grosseto – €20.000,00 per la connettività.

Livorno

Totale risorse assegnate al territorio della Provincia: €213.200,00.

Comune di Bibbona – €4.000,00 per la connettività;

Comune di Campiglia Marittima – €2.000,00 per la connettività;

Comune di Campo nell’Elba € 6.000,00 per la connettività;

Comune di Cecina €16.000,00 per la connettività;

Comune di Collesalvetti €14.000,00 per la connettività;

Comune di Livorno €74.000,00 per la connettività;

Comune di Marciana €2.000,00 per la connettività;

Comune di Marciana Marina €1.200,00 per la connettività;

Comune di Portoferraio €8.000,00 per la connettività;

Provincia di Livorno €86.000,00 per la connettività.

Lucca

Totale risorse assegnate al territorio della Provincia: €194.691,00.

Comune di Bagni di Lucca, €2.400,00 per la connettività;

Comune di Barga, €10.000,00 per la connettività;

Comune di Borgo a Mozzano, €7.500,00 per la connettività e €2.500,00 per i router;

Comune di Camaiore, €18.000,00 per la connettività;

Comune di Camporgiano, €4.000,00 per la connettività;

Comune di Capannori, €8.000,00 per la connettività e €3.200,00 per i router;

Comune di Castelnuovo Berardenga, €2.000,00 per la connettività;

Comune di Forte dei Marmi, €4.000,00 per la connettività;

Comune di Gallicano, €4.000,00 per la connettività;

Comune di Lucca, €22.000,00 per la connettività;

Comune di Massarosa, €14.100,00 per la connettività;

Comune di Minucciano, €6.000,00 per la connettività;

Comune di Molazzana, €1.800,00 per la connettività e €200,00 per i router;

Comune di Montecarlo, €4.000,00 per la connettività;

Comune di Pescaglia, €4.000,00 per la connettività;

Comune di Pietrasanta, €18.000,00 per la connettività;

Comune di Pieve Fosciana, €700,00 per la connettività e €1.300,00 per i router;

Comune di Porcari, €4.000,00 per la connettività;

Comune di San Romano in Garfagnana, €1.102,00 per la connettività e €147,00 per i router;

Comune di Sillano Giuncugnano, €1.392,00 per la connettività e €2.350,00 per i router;

Comune di Vagli di Sotto, €2.000,00 per la connettività;

Comune di Villa Basilica, €4.000,00 per la connettività;

Comune di Villa Collemandina, €2.800,00 per la connettività e €1.200,00 per i router.

Provincia di Lucca, €38.000,00 per la connettività.

MASSA CARRARA

Totale risorse assegnate al territorio della Provincia: €143.462,00.

Comune di Aulla, €5.400,00 per la connettività e €600,00 per i router;

Comune di Bagnone, €2.000,00 per la connettività;

Comune di Carrara, €44.000,00 per la connettività;

Comune di Filattiera, €4.000,00 per la connettività;

Comune di Fivizzano, €4.450,00 per la connettività e €1.150,00;

Comune di Fosdinovo, €1.000,00 per la connettività e €1.000,00 per i router;

Comune di Licciana Nardi, €2.000,00 per la connettività;

Comune di Massa, €36.000,00 per la connettività;

Comune di Mulazzo, €4.000,00 per la connettività;

Comune di Podenzana, €4.000,00 per la connettività;

Comune di Pontremoli, €3.894,00 per la connettività;

Comune di Tresana, €1.800,00 per la connettività e €100,00 per i router;

Comune di Villafranca in Lunigiana, €2.000,00 per la connettività;

Provincia di Massa Carrara, €23.679,00 per la connettività e €2.389,00 per i router.

Pisa

Totale risorse assegnate al territorio della Provincia: €207.614,00.

Comune di Santa Croce sull’Arno, €7.390,00 per la connettività;

Comune di Calci, €4.000,00 per la connettività;

Comune di Casciana Terme Lari, €6.000,00 per la connettività;

Comune di Cascina, €32.000,00 per la connettività;

Comune di Castelfranco di Sotto, €8.000,00 per la connettività;

Comune di Fauglia, €4.000,00 per la connettività;

Comune di Guardistallo, €2.000,00 per la connettività;

Comune di Montecatini Val di Cecina, €4.000,00 per la connettività;

Comune di Pisa, €28.000,00 per la connettività e €8.500,00 per i router;

Comune di San Miniato, €16.419,00 per la connettività;

Comune di Santa Maria a Monte, €9.000,00 per la connettività;

Comune di Terricciola, €6.000,00 per la connettività;

Comune di Volterra, €4.000,00 per la connettività;

Provincia di Pisa, €26.000,00 per la connettività e €2.305,00 per i router;

Unione Montana Alta Val di Cecina, €8.000,00 per la connettività;

Unione Valdera, €32.000,00 per la connettività.

PRATO

Totale risorse assegnate al territorio della Provincia: €42.000,00.

Provincia di Prato, €30.000,00 per la connettività;

Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, €12.000,00 per la connettività.

Pistoia

​​​​​​​Totale risorse assegnate al territorio della Provincia: €174.345,00.

Comune di Abetone Cutigliano, €2.000,00 per la connettività;

Comune di Buggiano, €4.000,00 per la connettività;

Comune di Larciano, €4.000,00 per la connettività;

Comune di Massa e Cozzille, €8.000,00 per la connettività;

Comune di Monsummano Terme, €5.000,00 per la connettività;

Comune di Montale, €2.588,00 per la connettività e €555,00 per i router;

Comune di Montecatini Terme, €4.000,00 per la connettività;

Comune di Pescia, €8.000,00 per la connettività;

Comune di Pistoia, €47.100,00 per la connettività e €900,00 per i router;

Comune di Quarrata, €16.000,00 per la connettività;

Comune di Sambuca Pistoiese, €2.202,00 per la connettività;

Comune di Uzzano, € 6.000,00 per la connettività;

Provincia di Pistoia, €64.000,00 per la connettività.

Siena

​​​​​​​Totale risorse assegnate al territorio della Provincia: €107.990,00.

Comune di Asciano, €5.400,00 per la connettività e €600,00 per i router;

Comune di Castiglione d’Orcia, €2.000,00 per la connettività;

Comune di Montalcino, €2.000,00 per la connettività;

Comune di Monticiano, €2.000,00 per la connettività;

Comune di Murlo, €4.000,00 per la connettività;

Comune di Poggibonsi, €2.000,00 per la connettività;

Comune di Radda in Chianti, €1.990,00 per la connettività;

Comune di Radicofani, €4.000,00 per la connettività;

Comune di Siena, €26.000,00 per la connettività;

Comune di Sovicille, €6.000,00 per la connettività;

Comune di Torrita di Siena, €6.000,00 per la connettività;

Comune di Trequanda, €2.000,00 per la connettività;

Provincia di Siena, €44.000,00 per la connettività.