Toscana, codice giallo temporali, vento e mareggiate al 30 agosto 2025

Situazione in miglioramento

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Migliorano le condizioni meteo ma permane ancora un po’ di instabilità.

La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti, valido dalle 22:00 di stasera fino alle 13:00 di domani, sabato, limitatamente alle zone di nord-ovest e isole.

Un altro codice giallo per vento e mareggiate, dalle 15:00 di oggi fino alle 13:00 di domani, riguarda invece la costa centro-settentrionale e le isole.

Oggi pomeriggio possibilità di rovesci o brevi temporali sulle zone orientali. Peggioramento nella notte e mattina di domani, con temporali anche forti sulla costa centro-settentrionale, localmente accompagnati da colpi di vento o grandinate.

Instabile anche nel pomeriggio di domani con rovesci o temporali sulle zone interne.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.