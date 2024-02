Toscana, codice giallo rischio idrogeologico in zone nord-occidentali

Piogge più insistenti e abbondanti in particolare sui rilievi

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Perturbazione atlantica con precipitazioni in avvicinamento alla Toscana nelle prossime ore.

Le piogge interesseranno inizialmente, a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì, le zone nord-occidentali per poi estendersi al resto della regione dal pomeriggio e in particolare in serata.

Una temporanea attenuazione è prevista nella notte e nelle prime ore del mattino di sabato, poi nuova intensificazione nel pomeriggio – sera, con piogge più insistenti e abbondanti sulle zone nord-occidentali, in particolare sui rilievi.

Per queste aree la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalle 20:00 di venerdì e per tutta la giornata di sabato.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.