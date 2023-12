Toscana, codice giallo per vento e mareggiate 13 dicembre 2023

Interessate costa centrale, isole e Romagna toscana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Toscana ancora interessata da correnti sud-occidentali umide e miti. Tra mercoledì 13 e la prima parte di giovedì 14 dicembre atteso il transito di un sistema frontale che farà affluire correnti più fresche e asciutte.

La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per vento e mareggiate che interesserà il tratto di costa livornese e pisano ed il tratto di crinale appenninico compreso nella Romagna toscana, con validità dalle ore 13:00 fino alla mezzanotte di mercoledì 13 dicembre.

Per oggi, martedì 12 dicembre, ancora piogge deboli più frequenti sulle zone settentrionali e isolate altrove con cumulati non significativi.

Domani, mercoledì 13, piogge e rovesci diffusi sulle zone più settentrionali in mattinata, possibili anche sul centro sud dal pomeriggio. Non sono esclusi isolati temporali in prossimità della costa centro settentrionale e Arcipelago a nord dell’Elba.

Sempre per oggi, martedì, raffiche fino a 50 – 60 km/h in Appennino e sottovento ad esso.

Domani, mercoledì, venti di Libeccio in rinforzo con forti raffiche sull’Arcipelago a nord di Capraia, costa livornese e pisana, crinali appenninici e sottovento ad essi, meno intensi altrove.

Aumento del moto ondoso con mare tendente a divenire agitato sull’Arcipelago a nord di Capraia e localmente agitato sulla costa settentrionale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.