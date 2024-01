Toscana cerca famiglie affidatarie per cani guida e da allerta medica

Aderisci al programma di socializzazione ed educazione cuccioli

La Scuola nazionale cani guida per ciechi della Regione Toscana è alla ricerca di famiglie disposte a tenere in affidamento nel primo anno e mezzo di vita i cuccioli di Labrador e Golden Retriever, che nasceranno nelle prossime settimane e che diventeranno, in futuro, cani addestrati alla guida di persone non vedenti.

Attualmente sono circa 80 le famiglie coinvolte nel programma di affidamento, ma la Scuola è sempre alla ricerca di nuovi volontari per sopperire alla crescente domanda da parte delle persone non vedenti ed abbattere i tempi di attesa.

Durante il periodo dell’affidamento le famiglie si occupano di educare e socializzare il cucciolo in ambiente cittadino per abituarlo alle varie situazioni che incontrerà quando sarà un cane guida.

Da quest’anno alcuni cuccioli selezionati saranno istruiti anche per diventare cani da allerta medica, capaci cioè di ‘fiutare’ le crisi glicemiche di bambini diabetici nel’’ambito di un progetto in cui è coinvolto l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Una funzione ‘salvavita’, ma anche un aiuto per una maggiore autonomia e indipendenza di questi bambini.

Tutte le spese riguardanti il mantenimento e la cura veterinaria del cane sono a carico della Regione e le famiglie sono costantemente affiancate dagli istruttori della Scuola per ogni tipo di supporto e di aiuto.

Come aderire al programma

Per ottenere l’affidamento di un cucciolo è necessario compilare un modulo e inviarlo all’indirizzo scuola.cani.guida@regione.toscana.it, oppure consegnarlo a mano presso la sede della Scuola a Scandicci, via dei Ciliegi 26.

La Scuola è aperta dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 13:00

Telefono 055/4382855

Il sito della Scuola su Toscana Accessibile: https://toscana-accessibile.it/scuola-nazionale-cani-guida-per-ciechi