Toscana Artigiana: online sito su uno dei settori simbolo della regione

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Toscana Artigiana è il nuovo spazio virtuale di Regione Toscana, realizzato da Fondazione Sistema Toscana in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, dedicato alla storia e alle curiosità dell’artigianato, settore che rappresenta tradizione e futuro dell’economia toscana.

Commenta Leonardo Marras, Assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana:

Abbiamo accolto con favore l’idea di questo spazio digitale dedicato all’artigianato quando ci è stata proposta.

Lo ritengo un buon strumento sia per migliorare la conoscenza di un settore così caratterizzante ed importante per l’economia toscana, che per promuoverlo, perché sempre di più la voglia di scoprire da vicino come si producono le eccellenze artigianali è individuata come motivazione di viaggio.