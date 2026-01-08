Home Toscana Regione Toscana Toscana, allerta gialla per pioggia e vento, arancione per mareggiate

Toscana, allerta gialla per pioggia e vento, arancione per mareggiate

Toscana, allerta gialla per pioggia e vento, arancione per mareggiate

In vigore il 9 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

A partire dal pomeriggio di domani, venerdì 9, possibilità di locali temporali sulla Toscana centro-settentrionale, dalla Garfagnana fino al Valdarno superiore, accompagnati fin dalle prime ore della giornata da forti raffiche di venti di libeccio-ponente sulla costa centro-settentrionale e sull’Elba.

Il mare risulterà da agitato a molto agitato a nord dell’Elba, molto mosso altrove.

Per queste zone la Sala operativa unica della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per l’intera giornata di domani, venerdì 9 gennaio, per vento e per mareggiate: in questo caso l’allerta diverrà di codice arancione a partire dalle ore 12:00.

Inoltre, sempre per la giornata di domani, allerta di codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dalle 8 fino a mezzanotte.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Autore Redazione

