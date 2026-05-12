Home Toscana Regione Toscana Toscana, allerta gialla nelle zone interessate da incendio Monte Faeta

Toscana, allerta gialla nelle zone interessate da incendio Monte Faeta

Di
Redazione
-
codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico

Persiste una situazione di fragilità del territorio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Nell’area del Monte Faeta e in quelle limitrofe, tra le province di Lucca e Pisa, interessate dal recente incendio boschivo, persiste una situazione di fragilità del territorio che innalza il rischio di dissesti con il rischio di frane o colate.

Per questo motivo la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore fino alle ore 18:00 di mercoledì 13 maggio.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE