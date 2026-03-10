Toscana, 5 milioni e 365 mila euro per la formazione tecnica superiore

Percorsi promossi nell’ambito di GiovaniSì

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Con un finanziamento di oltre 5 milioni 360 mila euro, la Toscana avvia la costruzione della nuova offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione tecnica superiore.

A stanziare le risorse la delibera, approvata in Giunta nelle settimane scorse, che fissa le linee di indirizzo per l’avviso pubblico dedicato alla presentazione dei progetti IFTS.

I percorsi – promossi nell’ambito di GiovaniSì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani – costituiscono un canale di formazione tecnica superiore che punta a facilitare l’inserimento professionale sia dei giovani sia di adulti occupati, inoccupati e disoccupati in alcuni settori strategici del sistema produttivo regionale e che hanno espresso un particolare fabbisogno occupazionale.

Complessivamente, lo stanziamento, ammonta a 5 milioni e 365mila euro, a valere sul programma regionale FSE+ 21/27.

I progetti potranno essere presentati da un pool di soggetti composto obbligatoriamente da un soggetto capofila, necessariamente un organismo formativo, un istituto scolastico di istruzione secondaria superiore, pubblico o paritario, un’università degli studi, una o più imprese aventi un’unità produttiva nel territorio regionale. Possono inoltre partecipare le Fondazioni ITS.

Ogni progetto IFTS dovrà essere progettato per classi di 20 allievi e in modo da formare tecnici in possesso delle competenze specialistiche, trasversali e interdisciplinari richieste dalle imprese.

L’Assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi sottolinea:

I progetti IFTS contribuiscono non solo a realizzare un sistema condiviso di integrazione fra istruzione scolastica ed universitaria e formazione professionale e del lavoro, che offre una certificazione delle competenze valida a livello europeo, ma aiutano anche a combattere il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro orientando giovani, lavoratori e disoccupati verso professioni tecniche richieste dal mondo produttivo.

I progetti potranno essere presentati nelle filiere dell’Agribusiness, Chimica-Farmaceutica, Meccanica ed Energia, Moda, ICT, Carta, Marmo, Turismo e Cultura, Nautica e Logistica, Edilizia e Servizi alle Imprese.

I corsi IFTS e chi può accedervi – Hanno la durata di due semestri, per un totale di 990 ore di cui 564 di aula e 30 ore di accompagnamento e 396 ore di stage, pari al 40% delle ore di formazione.

Può accedere chi ha un diploma professionale di tecnico o un diploma di istruzione secondaria superiore o è ammesso al quinto anno di un percorso di istruzione secondaria superiore, nonché coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.