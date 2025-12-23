Toscana, 1 mln in più per formazione aggiuntiva su salute e sicurezza

Giani e Lenzi: ‘La Toscana conferma il suo impegno per la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione’

Crescono le risorse per la formazione aggiuntiva su salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori.

Nell’ultima seduta, la Giunta ha stanziato un milione di euro, che porta a 2 milioni e mezzo la dotazione complessiva del bando pubblicato nello scorso giugno per sostenere i progetti delle imprese dedicati alla realizzazione di attività formative ulteriori rispetto a quelle obbligatorie dal decreto legislativo 81/2008 e dagli accordi Stato – Regioni del 2011.

Il Presidente Eugenio Giani e l’Assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi spiegano:

L’ulteriore stanziamento ci consentirà di scorrere la graduatoria del bando e finanziare tutti i 36 progetti presentati. La crescita di partecipazione riscontrata in occasione di questa edizione del bando segnala un aumento dell’interesse di imprese e lavoratori verso la formazione aggiuntiva.

Il bando è finanziato da Regione Toscana nell’ambito della nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo 2021/2027, FSE+. L’obiettivo principale è aggiornare e qualificare lavoratrici, lavoratori, datrici e datori di lavoro sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo competenze avanzate per prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali.

In particolare le attività, che coinvolgeranno centinaia di imprese e migliaia di lavoratori, prevedono formazione di tipo generale sulla normativa vigente e su aspetti legati alla organizzazione della sicurezza, sui diritti e doveri dei lavoratori, sui rischi specifici legati al comparto cui appartengono l’impresa, sul compiti e doveri dei datori di lavoro che assumono in proprio il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale.

