Torri Aragonesi e Porta Capuana: interventi decoro urbano e sicurezza

Le attività proseguiranno per assicurare una costante presenza sul territorio e tutelare la vivibilità dell’area

Proseguono le attività di controllo e presidio del territorio nell’area delle mura aragonesi delle torri di Porta Capuana.

A seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti e della Municipalità San Lorenzo, nel fine settimana, è stata eseguita un’operazione congiunta tra Polizia Locale, Unità Operativa IAES, Investigativa ambientale ed Emergenze sociali, ASIA e l’Unità di strada dei Servizi sociali, finalizzata al recupero e al ripristino del decoro urbano.

L’attività rientra negli interventi realizzati dalla task force per il decoro urbano, voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi, coordinata da Ciro Turiello, con il coinvolgimento degli Assessorati, società partecipate, Polizia Locale, servizi sociali.

Nel corso degli interventi, gli agenti della UO IAES della Polizia Locale hanno identificato, mediante fotosegnalamento e rilievi dattiloscopici, alcuni cittadini stranieri risultati avere numerosi precedenti di polizia.

Successivamente gli operatori di ASIA sono intervenuti per ripulire l’area e raccogliere i rifiuti abbondanti di vario genere: coperte, sedie, mobili vecchi, indumenti usati, cartoni e siringhe.

Le attività, volte a garantire la sicurezza e il miglioramento del decoro urbano, proseguiranno con l’obiettivo di assicurare una costante presenza sul territorio e tutelare la vivibilità dell’area.