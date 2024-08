Torrecuso (BN), all’interno di Vinestate ecco ‘Letture in sorsi’

Gli appuntamenti in programma dal 29 al 31 agosto a Palazzo Caracciolo – Cito

Riceviamo e pubblichiamo.

Vinestate è anche cultura… tre argomenti diversi, tutti da scoprire tra un calice di vino e l’altro.

‘Letture in sorsi’ è il titolo dell’appuntamento culturale, a cura di Borghi della Lettura di Torrecuso, inserito nella 49a edizione della kermesse dedicata ai vini del Taburno in programma dal 29 agosto al 1° settembre a Torrecuso, provincia di Benevento, organizzata dal Comitato Vinestate con il Comune di Torrecuso, con il patrocinio della Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura, della Provincia di Benevento, del GAL Taburno, dell’Ente Parco Taburno – Camposauro, in sinergia con le varie associazioni territoriali e con il contributo della Regione Campania nell’ambito della Legge Regionale dell’8 agosto 2018, n° 28.

L’appuntamento ‘Letture in Sorsi’ si terrà nella sala Nicchie di Palazzo Caracciolo – Cito: giovedì 29 agosto alle ore 18:30 ‘Letture in sorsi, alla scoperta di vigne e vini del Ducato’, Valentina Barile, giornalista e consigliera nazionale della Federazione Nazionale Stampa Italiana, dialoga con Alessio Fragnito coautore del libro ‘Il Ducato Longobardo di Benevento’.

Venerdì 30 agosto, invece, sempre alle ore 18:30 ‘Letture in sorsi, nel segno delle donne’, Maria Cristina Donnarumma, Amica della Domenica del Premio Strega, dialoga con Angela Procaccini, autrice del libro ‘Stralci di Vita’ e con Emilia Tartaglia Polcini autrice del libro ‘L’istinto di Lara’.

Sabato 31 agosto invece alle ore 18:00 ‘Letture in sorsi, nel segno del territorio’, Maria Cristina Donnarumma dialoga con Giovanna Fusco, autrice del libro ‘Non solo profitto’.

Vinestate rientra in quegli eventi del vino che rappresentano un patrimonio culturale e sociale di grande valore per l’Italia. Questi eventi non sono soltanto occasioni per degustare ottimi vini, ma sono anche momenti di aggregazione sociale, di riscoperta delle tradizioni locali e di promozione del territorio.

Partecipare ad una kermesse come Vinestate significa immergersi in un’atmosfera festosa e coinvolgente, dove il vino diventa il filo conduttore di un’esperienza unica e indimenticabile.

Quindi, chi è appassionato di vino e desidera vivere da vicino anche momenti culturali non può perdere questa occasione di visitare Torrecuso e di partecipare a ‘Letture in sorsi’.