Torrecuso (BN), all’interno di ‘VinEstate 2024’ ecco ‘Letture in sorsi’

Orsillo: ‘VinEstate’ deve continuare ad essere un percorso di sviluppo e promozione territoriale a 360 gradi

Riceviamo e pubblichiamo.

‘VinEstate’ è anche cultura… tre argomenti diversi, tutti da scoprire tra un calice di vino e l’altro.

‘Letture in sorsi’ è il titolo dell’appuntamento culturale, a cura di Borghi della Lettura di Torrecuso, inserito nella 49a edizione della kermesse dedicata ai vini del Taburno in programma dal 29 agosto al 1° settembre a Torrecuso, provincia di Benevento, organizzata dal Comitato Vinestate con il Comune di Torrecuso, con il patrocinio della Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura, della Provincia di Benevento, del GAL Taburno, dell’Ente Parco Taburno – Camposauro, in sinergia con le varie associazioni territoriali.

L’appuntamento ‘Letture in sorsi’ si terrà nella sala Nicchie di Palazzo Caracciolo – Cito giovedì 29 agosto alle ore 18:30 ‘Letture in sorsi, alla scoperta di vigne e vini del Ducato’, Valentina Barile, giornalista e consigliera nazionale della Federazione Nazionale Stampa Italiana, dialoga con Alessio Fragnito coautore del libro ‘Il Ducato Longobardo di Benevento’.

Venerdì 30 agosto, invece, sempre alle ore 18:30 ‘Letture in sorsi, nel segno delle donne’, Maria Cristina Donnarumma, Amica della Domenica del Premio Strega, dialoga con Angela Procaccini, autrice del libro ‘Stralci di Vita’ e con Emilia Tartaglia Polcini autrice del libro ‘L’istinto di Lara’; i saluti saranno affidati ad Antonio Sauchella, referente Borghi della Lettura di Torrecuso e a moderare sarà Loredana Orsillo, esperta Beni Culturali, scrittrice ed autrice di Letture in Sorsi.

Sabato 31 agosto, invece, alle ore 18:00 ‘Letture in sorsi, nel segno del territorio’, Maria Cristina Donnarumma dialoga con Giovanna Fusco, autrice del libro ‘Non solo profitto’: aprirà i lavori Antonio Sauchella e a moderare sarà Loredana Orsillo.

