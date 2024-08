Torrecuso (BN): a ‘VinEstate 2024’ sono 23 le Cantine partecipanti

Riceviamo e pubblichiamo.

Manca poco a Torrecuso (BN) per la 49esima edizione di ‘VinEstate’, la rassegna dedicata ai vini del Taburno in programma da giovedì 29 agosto a domenica 1° settembre.

Sarà un percorso di sviluppo e promozione territoriale organizzato dal Comitato Vinestate con il Comune di Torrecuso, con il patrocinio della Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura, della Provincia di Benevento, del GAL Taburno, dell’Ente Parco Taburno -Camposauro, in sinergia con le varie associazioni territoriali e con il contributo della Regione Campania nell’ambito della Legge Regionale dell’8 agosto 2018, n° 28.

‘Torrecuso si racconta nei giochi e nelle sfide’ è lo slogan di questa edizione che conta ben 23 cantine partecipanti più ci sarà lo stand di Sannio Consorzio Tutela Vini: Cantine Iannella, Santi Quaranta, Il Poggio, Terre d’Aglianico, Torre dei Chiusi, Fattoria La Rivolta, Cav. Mennato Falluto, Pietrefitte, La Fortezza, Cantina Pirata, 36 Casali, Cantine del Maresciallo, I Colli del Sannio, Fontanavecchia, Viticoltori San Martino, Serra degli Ilici, Cantina del Taburno, Cantina Cocchiaro, Terre Dell’Eremo, Cantine Sciore, I Rapisti, Fusco Libero e Cantine Tora.

Il primo cittadino, Angelino Iannella, afferma:

‘VinEstate’ è l’appuntamento più importante per apprezzare i nostri vini. Le aziende del territorio, che ringrazio per la partecipazione, saranno come sempre le protagoniste di questa kermesse.

Avremo momenti musicali, culturali, degustazioni guidate, stand dell’artigianato e dei prodotti tipici del Taburno e poi stand gastronomici dove si potranno degustare tante prelibatezze accompagnate dagli ottimi vini delle cantine partecipanti a ‘VinEstate 2024’.

Insomma, saranno tanti gli appuntamenti all’interno del cartellone di ‘VinEstate 2024’.