Torneo di Pallanuoto serie B: secondo posto per la Cesport

La squadra partenopea scalda i motori

A meno di un mese dall’inizio del prossimo campionato, scalda i motori la Cesport Italia che nel torneo precampionato organizzato da Cristian Andrè e Salvatore Napolitano tenutosi in questo weekend a Santa Maria Capua Vetere (CE) e composto da dieci squadre di assoluto valore, si classifica al secondo posto contro ogni aspettativa, ben figurando contro le avversarie, nonostante una condizione atletica generale non al meglio.

I gialloblù hanno vinto il girone di qualificazione battendo in ordine Roma Waterpolo, Club Aquatico Pescara e San Mauro per poi arrendersi al Dream Sport col primato già in tasca; i partenopei sono stati sconfitti in finale dalla Roma 2020, squadra che l’anno scorso ha sfiorato la promozione in A2 che ha vinto tutte le partite della competizione.

Un buon test per misurare l’amalgama del gruppo, dare informazioni importanti a mister Gagliotta e fornire tanti stimoli ai ragazzi.

Il Presidente, l’allenatore, i dirigenti e tutti i ragazzi dedicano il secondo posto ottenuto al portierone Luca Orbinato fermato da un problema fisico pochi giorni fa con la speranza di riaverlo al più presto in acqua.