Appuntamento il 29 maggio al Museo Archeologico della Penisola Sorrentina ‘Georges Vallet’ di Piano di Sorrento

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna ‘Voci lontane, sempre presenti. Il mito, ancora’, il ciclo di incontri promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania in collaborazione con Salerno Letteratura e i comuni di Montesarchio (BN) e Piano di Sorrento (NA).

Nato da un’idea della Direttrice, Luigina Tomay, il progetto è curato da Gennaro Carillo. L’idea di fondo è quella di collegare il tema del mito, còlto nelle sue risonanze contemporanee, alla specificità dei musei e dei siti.

Dopo l’appuntamento d’esordio al Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino di Montesarchio – lo scorso 15 maggio – che ha visto Carillo in dialogo con Alessandro Aresu sul tema ‘Techne. Da Talos all’intelligenza artificiale’, e una speciale visita guidata del Museo a cura di Luigina Tomay, il secondo incontro è in programma venerdì 29 maggio al Museo Archeologico della Penisola Sorrentina ‘Georges Vallet’ di Piano di Sorrento.

L’evento si aprirà alle 18:30 con una visita guidata a cura di Giovanni Di Brino, direttore del Museo.

A seguire, ‘Specchio d’acqua. Il mare in noi, tra Omero e Melville’, lectio di Gennaro Carillo con le letture sceniche di un’interprete d’eccezione, Federica Fracassi.

Il tema, ovviamente, è il mare come materiale mitologico e risorsa narrativa per eccellenza. Anzi, come metafora del narrare stesso. Un mare sospeso tra paura e desiderio, tra l’Ulisse dantesco – così diverso dal modello omerico – e i tifoni e le bonacce di Conrad.