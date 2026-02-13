Torna la pioggia, 14 febbraio 2026 codice giallo su tutta la Toscana

Neve sull’Appennino oltre i 1200 – 1400 metri
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Dopo una breve tregua nelle precipitazioni, una nuova circolazione ciclonica interesserà la Toscana nella giornata di domani, sabato 14 febbraio, con piogge diffuse, occasionalmente a carattere di rovescio e temporale, e neve sull’Appennino oltre i 1200 – 1400 metri.
La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha per questo emesso un’allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che dalla mezzanotte fino alle 18:00 di domani, sabato 14, interesserà l’intero territorio regionale.
Per rischio idraulico del reticolo principale l’allerta gialla riguarderà l’area costiera del bacino di Flora e Albegna, nel grossetano, dalle 6:00 alle 18:00 di domani.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.