Torna la mostra ‘Esplorazioni’, nell’ambito del Carnevale di Viareggio

Viaggio verso la parità attraverso lo sguardo di tre fumettiste. I diritti e le conquiste delle donne diventano fumetto d’autore con Alice Milani, Rita Petruccioli e La Tram

Il Carnevale di Viareggio da sempre si caratterizza come evento che sa combinare la tradizione con una forte componente di attualità e impegno sociale.

La sua capacità di affrontare temi rilevanti per la società attraverso l’arte e la satira è uno degli aspetti che lo rendono unico.

È il tema della parità di genere quello a cui si ispirano i lavori delle tre fumettiste della mostra ‘Esplorazioni’.

Curata a novembre da Lucca Comics&Games, in particolare da Barbara Gozzi e Annalisa Quilici, e allestita all’interno di Palazzo Strozzi Sacrati nell’ambito della rassegna La Toscana delle Donne, ideata e coordinata da Cristina Manetti, Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Toscana, l’esposizione adesso torna a febbraio in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio ed è perfettamente in linea con la tradizione di ‘provocazione consapevole’, che stimola il pensiero critico e invita a una riflessione collettiva.

La mostra sarà allestita presso la Sala del Principino Eventi al Centro Congressi Principe di Piemonte di Viareggio da domenica 9 febbraio a sabato 8 marzo.

Saranno esposte le opere delle tre fumettiste Alice Milani, Rita Petruccioli e La Tram (Margherita Tramutoli), che raccontano le lotte, le conquiste di libertà e di rispetto e ogni forma di parità di genere.

Una galleria di 21 opere, 3 originali e 15 stampe, che tracciano un percorso di

riflessione sul fronte dei diritti e dell’affermazione del ruolo della donna nella società

ha commentato il Presidente della Regione Eugenio Giani.

Cristina Manetti ha detto:

Questa mostra testimonia che La Toscana delle Donne è grande laboratorio di creatività capace di dare gambe alla battaglia dei diritti con nuovi linguaggi e nuovi modi di raccontare. Il fatto che ‘Esplorazioni’ si sposti a Viareggio, in occasione del suo appuntamento più importante, il Carnevale, ci rende felici perché il racconto per immagini di Alice Milani, Rita Petruccioli e La Tram, continua a regalare suggestioni, colori e punti di vista, raggiungendo quante più persone possibili. È questo un altro contributo perché cresca La Toscana delle donne.

I tre originali saranno messi all’asta su Catawiki durante Lucca Collezionando 2025 e il ricavato andrà in beneficenza.

La mostra ‘Esplorazioni’ sarà visitabile con ingresso gratuito.

Le autrici

Alice Milani (Pisa, 1986) ha studiato pittura e incisione a Torino e a Bruxelles. Nel 2009 inizia a fare fumetti e autoproduzioni con il collettivo La Trama. Ha pubblicato per BeccoGiallo le biografie a fumetti: ‘Wisława Szymborska, si dà il caso che io sia qui’, 2015, e ‘Marie Curie’, 2017, tradotto in Spagna, Francia, Corea, Cina e negli Stati Uniti, e ha realizzato a quattro mani con Silvia Rocchi il volume ‘Tumulto’, Eris, 2016.

Nel 2019 Feltrinelli pubblica il suo ‘Università e pecore. Vita di don Lorenzo Milani’. Il suo ultimo fumetto la biografia di una poco conosciuta matematica russa dell’Ottocento dalla vita molto avventurosa: ‘Sofia Kovalevskaja, vita e rivoluzioni di una matematica geniale’. Sue storie brevi sono uscite per Linus, Artribune, La Revue Dessinée Italia, ERCcomics e Feltrinelli.

In occasione della presentazione di ‘Esplorazioni’ Alice Milani ha detto:

Ho raccontato storie di donne lontane nel tempo che però hanno molto da dire a noi donne di oggi. Amo raccontare momenti tipicamente femminili, difficilmente raccontabili dagli uomini, come le 8 pagine dedicate alla scena di parto nella biografia di Sofia Kovalevskaja

La Tram (Potenza, 1984) si laurea in Relazioni Internazionali e inizia a lavorare come cooperante per poi declinare nel fumetto e nell’illustrazione il suo interesse per i temi sociali. Tra i suoi lavori ‘Bandierine – Tutta una storia di Resistenze’, Barta Edizioni, ‘Post Pink – Antologia di fumetto femminista’, ‘La prima bomba’, Feltrinelli Comics.

Collabora con Linus, La Revue Dessinèe Italia, DeA, Jacobin, l’Espresso, Corriere della Sera, Sonzogno, Salani. Il suo ultimo lavoro, ‘Finché l’ultimo canta ancora’, scritto da Francesca Torre, per EMERGENCY, fa seguito al viaggio in Afghanistan nel 2023 per raccontare l’accesso alle cure delle donne dopo il ritorno dei talebani al governo. È tra le fondatrici del collettivo Moleste per la parità di genere nel mondo del fumetto.

Rita Petruccioli (Roma, 1982) collabora con le maggiori case editrici in Italia e all’estero e con riviste come Internazionale Kids e La Revue Dessinée Italia. ‘Ti chiamo domani’ il suo graphic novel d’esordio come autrice unica, edito da Bao Publishing nel 2019.

Per Internazionale Kids ha disegnato la serie a fumetti ‘Case Rosse’ scritta da Susanna Mattiangeli, Castoro Editore. Con Lorenzo Ghetti autrice di ‘Sa Vince Tutto’, a cui segue ‘Sa vince ancora’, entrambi Rulez.

Ha pubblicato la serie di ‘Matita HB’ scritta da Susanna Mattiangeli, l Castoro editore, ‘Christine e la città delle dame’ scritto da Silvia Ballestra, Laterza, e ha preso parte all’antologia ‘Storie della buonanotte per bambine ribelli’, Timbuktu.

Nel 2021 esposta alla Biennale di Venezia, con l’installazione ‘Sisterhood in the Neighborhood. Detoxing Public Space From Patriarchy’. Si è occupata di progettazione culturale e curatela per la Casa delle donne Lucha y Siesta.

Rita Petruccioli, nel corso della presentazione della mostra ‘Esplorazioni’, ha commentato: