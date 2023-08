Il film su Fellini, superstar all’Hollywood Walk of Fame TCL Chinese Theatre 8 – 14 settembre 2023

C’è una novità colossale nel mondo del cinema: ‘Il viaggio di Mastorna’, il film più chiacchierato della storia del cinema, che la leggenda del cinema mondiale Federico Fellini non avrebbe mai voluto finire, ora è stato terminato da una regista irlandese californiana Jennifer Glee e il film pluripremiato in tutto il mondo sarà proiettato in Hollywood al famoso TCL Chinese Theatre dall’8 al 14 settembre 2023 per la competizione ufficiale del Silicon Beach Film Festival diretto da Jon Gursha, Peter Greene direttore del programma del Festival.

Il film sarà trasmesso sulla televisione Roku, simultaneamente alla proiezione al TCL Chinese Theatre. Ma, attenzione: Jennifer Glee ha creato il suo ‘Mastorna’ intitolato ‘Fellini Mastorna… un film senza ritorno’.

Bisogna però tenere presente che la star internazionale Wardal, di nazionalità italiana e statunitense, ultima musa di Federico Fellini, ha informato Jennifer Glee sulla sua esperienza con Federico Fellini, quando Fellini gli diede la sceneggiatura di ‘Mastorna’ che Fellini scrisse nel 1965, nel 1976, per interpretare due personaggi nel film.

Wardal è famoso soprattutto nel mondo arabo, grazie alla televisione di stato egiziana ed è stato ospite di ‘Tonight’ della superstar egiziana Samir Sabri e quell’episodio è stato visto da 500 milioni di persone.

Wardal era anche amico della leggenda colossale Dalida e del più importante regista egiziano Youssef Chahine che diresse Dalida ne ‘Il sesto giorno’.

Wardal è famoso anche in Italia grazie a Federico Fellini, 5 Premi Oscar, e all’altra star del cinema Carlo Lizzani, Premio Oscar, in teatro, allievo di Eduardo De Filippo, per Dario Bellezza e per il recentissimo ‘Nemo’ monologo inedito di Pirandello al Teatro Planet di Roma, diretto da Caterina Costantini.

Wardal è anche conosciuto in Francia per la televisione Antenne 2 e negli USA, dove ha due programmi televisivi da San Francisco e dove è stato amico delle super star di Hollywood Frank Sinatra, Joan Crawford, Gloria Swanson, Marlene Dietrich.

Wardal è stato anche protagonista di un film statunitense pluripremiato sull’eroe della Repubblica delle Filippine Dr. José Rizal di Jason Zavaleta e il primo cameramen del film è stato il vincitore dell’Academy Award Samuel Crossley.

Ma la nuova impressionante escalation di Wardal nel cinema è avvenuta dal 2022 al 2023. Il 25 maggio ‘Extreme’ di Tarek Sharara e Wardal, con musiche di Tarek Sharara, famoso compositore egiziano, è stato premiato a Roma nella ‘Casa del Cinema’, luogo ufficiale per il cinema, con il premio ‘Sergio Pastore’ organizzato dalle sorelle Sara e Laura Pastore.

Il premio a Tarek Sharara è stato consegnato il 1°gennaio 2023 da Wardal nelle mani di Sua Eccellenza la signora Nevine Al-Kilani, Ministro della Cultura.

E ora Wardal è di nuovo famoso in tutto il mondo grazie al film di Jennifer Glee.

Jennifer Glee è la popolare creatrice dello show televisivo californiano ‘Planet Glee’.

Jennifer Glee è una nota intellettuale, cantautrice e sceneggiatrice di talento. Il film è vincitore dell’Indie Short Fest per la colonna sonora originale 2023, vincitore del Crown Point Film Festival di Chicago nella categoria sci-fi 2023, semifinalista al LA Indieshortfest, ma è anche proiettato a Parigi, Atene e ancora in Los Angeles apprezzato da ulteriori Film Festivals ed a settembre sarà trasmessa una serie TV che racconta in 43 reel l’esperienza di Wardal nel film ‘Mastorna’ con Fellini e Jennifer Glee.

Tutto ciò è più che sufficiente per restituire fama mondiale a Wardal e Jennifer Glee e notizia dell’ultima ora è che finalmente è stata scritta la sceneggiatura sulla storia dell’amicizia fra Federico Wardal e Federico Fellini, che contiene un grande dramma umano.

Trattative in corso con una importante produzione cinematografica.

Presto aggiornamenti sugli sviluppi.