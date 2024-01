Torna in acqua la serie B: derby Cesport Italia – San Mauro

La prima gara del 2024 è in programma il 13 gennaio alla Scandone

È pronta a fare il suo esordio nell’anno nuovo la Cesport Italia, che sabato 13 gennaio alla Scandone alle 18:00 sarà impegnata nel derby contro il San Mauro, arbitro Gianfranco Bonavita, partita delicatissima dal momento che i gialloblù sono ancora a secco di punti distanti solo una lunghezza dal San Mauro dopo tre match.

Alla Cesport manca solo il risultato, nonostante i tanti errori commessi in questa prima fase di campionato, avendo sempre i ragazzi di Gagliotta tenuto testa all’avversario di turno; la squadra ha lavorato molto in queste settimane per presentarsi al meglio all’appuntamento e scendere in acqua con la consapevolezza di poter portare i primi tre punti in classifica.

Non sarà facile contro un avversario, che benché in difficoltà di risultati come la Cesport, ha dimostrato nel corso degli anni di essere una signora squadra che non parte mai sconfitta e di rappresentare un brutto ostacolo da affrontare per chiunque.

Il tecnico gialloblù ha sfruttato queste settimane di pausa per amalgamare ancora meglio il gruppo e perfezionare le fasi di gioco. Se è vero che la Cesport è stata in tutte le occasioni all’altezza dell’avversario, è vero anche che i gialloblù occupano al momento l’ultima piazza del campionato, motivo per il quale è richiesto a tutti un sacrificio maggiore per cercare quanto prima di risalire la china.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.