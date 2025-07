Torna il VolCamp gratuito a Casa Mehari

Una settimana di inclusione, formazione e volontariato per giovani dai 14 ai 28 anni realizzata con il sostegno del CVS Napoli

Anche quest’anno Casa Mehari, bene confiscato alla criminalità organizzata nel Comune di Quarto, Napoli, ospita il VolCamp grazie al sostegno del Centro Servizi per il volontariato della Città Metropolitana di Napoli.

Dal 14 al 18 luglio si vivrà una settimana immersiva e gratuita, interamente dedicata al volontariato, all’inclusione sociale e alla crescita personale.

I ragazzi e ragazze dai 14 ai 28 anni avranno l’opportunità di fare la differenza, formarsi e vivere esperienze pratiche a stretto contatto con i ragazzi de ‘La Bottega dei Semplici Pensieri’, capofila del gruppo di realtà associative che gestisce il bene confiscato di via Nicotera.

Grazie al supporto del CSV Napoli, l’iniziativa offre ai partecipanti vitto, alloggio ed educatori disponibili 24 ore su 24, garantendo un’esperienza coinvolgente, in totale sicurezza e difficile da dimenticare.

Il VolCamp è stato progettato per offrire attività formative, pratiche e ricreative, promuovendo l’autonomia e la socializzazione.

Tra le attività in programma:

laboratori pratici: cucina, arte, lettura condivisa, orto didattico, giardinaggio e cura degli spazi;

comunicazione sociale: esperienze ed interviste con i giornalisti di Radio Mehari;

incontri di formazione: approfondimenti su temi cruciali come il volontariato, i beni confiscati e la cooperazione internazionale, con la partecipazione di associazioni ed esperti del settore.

Non mancheranno momenti di relax, ludici e di socializzazione in giardino o in cucina.

Per informazioni e iscrizioni:

338-9924471 – comunicazione@casamehari.it