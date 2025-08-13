Home Puglia Lecce Torna il Torneo dei Rioni in Mare a Porto Cesareo (LE)

Torna il Torneo dei Rioni in Mare a Porto Cesareo (LE)

Torneo dei Rioni in Mare

Il 17 agosto appuntamento con tradizione, sport e comunità

Riceviamo e pubblichiamo.

Anche quest’anno torna puntuale uno degli appuntamenti più sentiti e attesi dell’estate cesarina: il Torneo dei Rioni in Mare, un evento che unisce tradizione, sano spirito competitivo e partecipazione popolare.

17 agosto, a partire dalle ore 17:30, la festa comincerà con l’esibizione itinerante della Zagor Street Band per le vie del centro.

Alle 18:30, prende il via la sfida vera e propria a colpi di remi, con partenza dalla Riviera di Levante: i rioni si contenderanno il Palio a bordo dei caratteristici gozzi colorati.

Dopo la gara, tutti in Piazza Nazario Sauro per la premiazione e, a seguire, dalle 21:30, spazio al divertimento con lo spettacolo ‘Max Latino Sciò e Music Live Cabaret’.

Il Palio coinvolge tutte le contrade del territorio, simbolicamente rappresentate in mare:
Nautilus – Bacino Grande;
Cavallo – Punta Prosciutto;
Stella Marina – Torre Lapillo;
Paguro – Scala di Furno;
Granchio – Riviera di Ponente;
Riccio – Poggio;
Cavalluccio Marino – La Strea;
Triglia – Centro Storico;
Gabbiano – Corea;
Tartaruga – Cina.

L’invito del Sindaco Silvia Tarantino:

Un grande momento di comunità che racconta l’anima marinaresca e partecipativa di Porto Cesareo.
Vi aspettiamo numerosi per tifare, sorridere e vivere insieme questa bellissima tradizione.

