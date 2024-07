Torna il ‘Forum del giornalismo musicale’ al MEI di Faenza (RA)

La IX edizione è in programma il 5 e 6 ottobre

Il 5 e 6 ottobre torna, alla sua nona edizione, il ‘Forum del giornalismo musicale’, in programma come sempre nell’ambito del MEI – Meeting Etichette Indipendenti, che si terrà a Faenza (RA) dal 4 al 6 ottobre.

L’evento, diretto da Enrico Deregibus, è come sempre aperto a proposte o suggerimenti, basta inviare una mail a: enrico.deregibus@gmail.com.

Nella prima giornata, fra i vari momenti, ci sarà il convegno ‘Scrivere di musica e parlare di musica nelle radio libere’, curato da Simona Cantelmi, ed il consueto appuntamento con la ‘Targa MEI Musicletter’, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web ideato e curato da Luca D’Ambrosio.

Come da tradizione il riconoscimento sarà assegnato al ‘Miglior sito web’ e al ‘Miglior blog personale’. Ai consueti riconoscimenti si aggiunge quest’anno, come premio speciale, il ‘Miglior progetto musicale per l’ambiente’.

Altri appuntamenti del sabato pomeriggio saranno annunciati prossimamente, tutti a ingresso libero.

Domenica 6 ottobre dalle 9.30 ci sarà invece un seminario sul tema ‘Le piattaforme musicali di oggi e quelle di sempre, gli spazi per la musica dal vivo’.

Nella prima parte interverranno Giordano Sangiorgi, patron del MEI, su ‘Le piattaforme streaming e il mondo indie’; Federico Savini, di Blowup, su ‘Rivoluzioni del mercato musicale. Perché stavolta è più grossa’; Francesco Prisco, del Sole24 ore, su ‘L’economia dello streaming’.

Nella seconda parte ci sarà spazio per Simona Giuliano, responsabile Emilia-Romagna Music Commission, che illustrerà la ‘Indagine sugli spazi di musica dal vivo in Emilia-Romagna’ realizzata da Osservatorio regionale dello spettacolo in collaborazione con KeepOn Live; Gianluigi Porro, Presidente Piemonte dal vivo, che tratterà del mercato della musica dal vivo con un particolare focus sul Piemonte; Linda Lucini, giornalista, che racconterà della situazione dei locali musicali italiani; Daniela Bonanni, operatrice culturale, che parlerà della campagna ‘SosClubMusicaLive’.

Nei primi otto anni del Forum si sono svolte numerose iniziative: tavoli di lavoro, assemblee, lezioni, presentazioni, corsi di aggiornamento, incontri con figure professionali.

Sono stati coinvolti sino ad oggi circa 400 giornalisti, da quelli delle grandi testate a quelli delle webzine, sino alle radio e TV.

Programma provvisorio