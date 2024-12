Torna il Festival di Frascati con le bande americane in sfilata

Frascati (RM) celebra il tradizionale Festival musicale di fine anno con giovani talenti delle scuole superiori degli Stati Uniti

Riceviamo e pubblichiamo.

Mercoledì 31 dicembre 2024 Frascati (RM) si prepara a vivere una giornata all’insegna della musica e dell’energia giovanile con il tradizionale festival musicale di fine anno.

L’evento, una tradizione molto attesa e amata, vedrà come protagoniste marching band composte da giovanissimi musicisti provenienti da prestigiose high school americane.

Il Sindaco Francesca Sbardella dichiara:

È sempre un onore per Frascati ospitare questi talentuosi ragazzi che, con le loro esibizioni, portano in città il calore delle loro comunità e l’eccellenza delle tradizioni musicali statunitensi. Questo festival non è solo un’occasione per apprezzare performance straordinarie, ma anche per promuovere l’incontro e lo scambio culturale tra giovani di paesi diversi. Un momento di gioia condivisa che rappresenta l’essenza stessa delle festività.

Lo spettacolo inizierà alle 14:30 a piazza San Pietro con l’esibizione della Parkview Marching Band di Lilburn, dalla Georgia. Con una tradizione di eccellenza, questa banda non solo si distingue per le sue capacità musicali, ma anche per l’educazione e i valori che trasmette ai suoi giovani musicisti.

Diretta da Carlos Franco, originario del Venezuela e con un brillante percorso musicale, la Parkview Band promette un inizio di spettacolo carico di emozioni.

Seguirà la Hamilton High School Charger Marching Band di Sussex, nel Wisconsin. Sotto la guida del veterano Jon Waite, questa formazione ha conquistato numerosi riconoscimenti grazie al suo programma musicale completo, che include jazz, ensemble da camera e molto altro.

La Hamilton Band porterà il meglio del Midwest a Frascati con una performance dinamica e coinvolgente.

Alle 15:30 la Detroit Catholic Central High School Marching Band di Novi, Michigan, sarà la protagonista di una performance musicale diretta da Logan Bonathan, ex studente della stessa scuola.

Questa storica istituzione maschile, con una solida tradizione cattolica, si distingue per la qualità delle sue bande e orchestre, mosse da un senso di professionalità e profonda passione.

A chiudere il programma, alle ore 16:00 sarà il ritmo travolgente della Heritage High School ‘Incomparable Marching Storm’ di Newport News, in Virginia.

Con uno stile unico che mescola Soul, Hip Hop e R&B, questa banda ha calcato palcoscenici prestigiosi, da eventi NBA a collaborazioni con artisti come Missy Elliot.

La loro energia e originalità sapranno concludere con talento e divertimento questa particolare iniziativa all’insegna della condivisione.

Il festival è ideato, prodotto e organizzato da Destination Events Ltd., un’azienda che da oltre 30 anni crea e promuove eventi musicali internazionali in città come Londra, Parigi, Edimburgo, Roma e molte altre.

Guidata da due realtà specializzate – Youth Music of the World e Performance Travel Ltd. – Destination Events offre esperienze uniche a giovani musicisti e al pubblico di tutto il mondo, favorendo lo scambio culturale attraverso la musica.

Programma

14:30 Parkview Marching Band, Lilburn, Georgia, USA

15:00 Hamilton High School Charger Marching Band, Sussex, Wisconsin, USA

15:30 Detroit Catholic Central High School Marching Band, Novi, Michigan, USA

16:00 Heritage High School ‘Incomparable Marching Storm’, Newport News, Virginia, USA