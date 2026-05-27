3.000 posizioni di lavoro aperte, 100 le aziende partecipanti

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna il Federico II Job Fair, il career day dell’Ateneo federiciano, che come di consueto offre reali opportunità lavorative per studentesse e studenti di tutti gli ambiti disciplinari.

Sono oltre 3.000, infatti, le posizioni di lavoro aperte in questa edizione dalle 100 aziende nazionali, internazionali e, naturalmente del territorio campano, che saranno alla Federico II giovedì 28 maggio nelle sede di Monte Sant’Angelo.

Dopo il traguardo dei 10.000 colloqui ‘one to one’ raggiunto e superato negli ultimi anni, la manifestazione si propone nuovi obiettivi proseguendo il lavoro costante per fare da supporto ai giovani che stanno terminando gli studi e si stanno affacciando al mondo del lavoro.

Aprirà la giornata, alle 9:30, il Rettore della Federico II Matteo Lorito, nell’aula magna Ciliberto.

L’evento è dedicato a tutte le Scuole e a tutti i Dipartimenti dell’Ateneo.

Il format è pensato per massimizzare le opportunità di incontro: l’intera giornata è dedicata al matching tra federiciani e aziende attraverso una piattaforma digitale dedicata.

Qui i candidati selezionano le realtà aziendali di loro interesse, mentre le imprese, dopo aver visionato i curriculum, programmano i colloqui invitando direttamente gli studenti.

Due le aree allestite: una zona dedicata ai colloqui programmati tra imprese e studenti e un’area espositiva con gli stand aziendali dove tutti possono raccogliere informazioni e stabilire contatti, anche coloro che non sono riusciti a prenotare un colloquio preventivamente.

La partecipazione è aperta a tutti ed è possibile inviare le candidature fino alla mattina della manifestazione, accedendo alla pagina Federico II Job Fair presente nella sezione placement del sito di orientamento dell’Ateneo e registrarsi.

La piattaforma permette di selezionare le aziende di maggiore interesse tra le partecipanti, che, valutati i curricula, possono invitare gli studenti a sostenere un colloquio ‘one to one’ il giorno dell’evento.