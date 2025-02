Torna il Carnevale Montecoricese

Quarta edizione ricca di colori, musica e divertimento

Dopo il grande successo dello scorso anno, il Carnevale Montecoricese torna con la sua quarta edizione, pronto a regalare momenti di festa e allegria a tutta la comunità.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Ortodonico con il patrocinio del Comune di Montecorice e il prezioso contributo di un comitato spontaneo di giovani locali, si svolgerà nei giorni 1° e 4 marzo, tra Montecorice e Agnone Cilento, con un ricco programma di appuntamenti

Quattro i carri allegorici protagonisti della manifestazione, frutto del lavoro e della creatività dei gruppi coinvolti: One Piece, Capodanno Cinese, Il Capitano – GigiDag e Mary Poppins.

Ai quattro carri si aggiungeranno due gruppi di figuranti: Giappone: Anime e Manga, Squid Game. È prevista anche la partecipazione straordinaria della scuola di Salerno ‘Il Contrapasso’ con un corteo storico e performance di danza dal titolo ‘Danzando nei secoli’.

Il Carnevale prenderà ufficialmente il via sabato 1° marzo alle ore 14:00 in località Assunta con un’originale coreografia di apertura e una grande festa d’inizio.

Alle 15:30 i carri partiranno per la sfilata dal molo di Agnone Cilento e percorreranno il suggestivo lungomare fino a raggiungere la piazza. A chiudere la giornata, un entusiasmante DJ set con Kiko Loco Navarro e Marco Vitolo che faranno ballare tutti i presenti.

I carri resteranno in esposizione domenica 2 marzo sul lungomare di Agnone per essere ammirati in tutta la loro bellezza. Nel pomeriggio, alle ore 15:30, spazio ai più piccoli con una festa in maschera ‘Bimbi in maschera’ tra animazione, gonfiabili e tanta musica.

La festa si sposterà nel giorno del Martedì Grasso, 4 marzo, da Agnone Cilento a Montecorice capoluogo, dove alle ore 16:30 avrà inizio la grande sfilata che attraverserà la piazza principale del paese. L’evento si concluderà con un nuovo ed imperdibile DJ set.

Grande novità di quest’anno è l’estrazione della lotteria del Carnevale Montecoricese, che si terrà il 5 marzo alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare di Montecorice.

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti stand enogastronomici con specialità locali, per unire alla festa il gusto delle tradizioni del territorio.

