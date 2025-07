Torna ‘Alba alla Reggia di Caserta’

Il Parco reale apre alle luci dell’aurora per iniziare la giornata nella bellezza del Complesso vanvitelliano

Torna, il 10 e il 31 agosto, ‘Alba alla Reggia di Caserta’. Un risveglio regale nel silenzio della natura. Il Parco reale accoglierà i visitatori dalle 4:45 del mattino.

Allo schiudersi del giorno, nella quiete delle prime ore del mattino, il 10 e il 31 agosto la Reggia di Caserta apre le sue porte per un’esperienza che è diventata ormai un rito di meraviglia e contemplazione.

‘Alba alla Reggia’ è molto più di una visita: è un invito a perdersi nella magia dell’aurora, tra i viali silenziosi del Parco reale e i sentieri incantati del Giardino Inglese, nella freschezza e nei profumi della natura.

Un’iniziativa unica, che come ogni anno è parte del Piano di valorizzazione del Complesso vanvitelliano, per fondere emozione e bellezza in uno dei luoghi più iconici del patrimonio italiano.

Musica e narrazione daranno voce all’alba alla Reggia di Caserta grazie a performance di musica e danza, che trasformeranno la passeggiata in un’esperienza multisensoriale. E come ogni risveglio che si rispetti, il profumo di una colazione dolcissima accoglierà i visitatori nella caffetteria del Museo, nel Cannocchiale vanvitelliano e sulla terrazza che si affaccia sulla scenografica Fontana di Diana e Atteone.

Gli Appartamenti reali apriranno come di consueto alle 8:30.

I visitatori possono acquistare il biglietto ‘Alba alla Reggia di Caserta’ su TicketOne oppure in sede.

È possibile scegliere il biglietto ‘Parco reale e Giardino Inglese’ al costo di 10 euro, +1 euro per commissioni di servizio per acquisto online, oppure il biglietto ‘Appartamenti + Parco reale e Giardino Inglese’ a 18 euro, +1 euro per commissioni di servizio per acquisto online.

L’accesso agli Appartamenti reali non sarà possibile prima delle 8:30.

Ridotti e gratuità come per legge. La partecipazione all’iniziativa rientra nell’abbonamento ReggiaCard 2025. Nel costo del biglietto non è inclusa la colazione.

Si informa che il 10 e il 31 agosto, dalle 4:45 alle 8:30 sarà aperto il solo ingresso di piazza Carlo di Borbone, chiuso quello di corso Giannone. Fino alle 8:30 non sarà possibile accedere con le biciclette e non saranno attivi i servizi navetta, golf cart e noleggio bici.

Un appuntamento annuale, quest’anno doppio, da non perdere per chi desidera godere del tempo lento dell’alba.