La 22esima edizione è in programma dal 25 al 28 luglio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Torna a Chianciano Terme (SI) la Festa della Musica. Dal 25 al 28 luglio il Parco Fucoli sarà teatro dell’evento di punta dell’estate chiancianese che giunge quest’anno alla 22esima edizione e che porterà nella cittadina termale, come sempre, tanta musica e buona cucina.

Organizzato dall’associazione Fabrica E20 APS, realtà nata nel 2024 su iniziativa di un gruppo i giovani spinti dalla voglia di contribuire alla crescita della propria città e pronti a prendere in mano le redini della Festa della Musica, l’evento ha il patrocinio del Comune di Chianciano ed è inserito in Giovani Sì Fest, circuito che raccoglie i festival culturali e musicali della Toscana organizzati con il contributo e il patrocinio dei Comuni e promossi da Ragione Toscana – Giovani Sì.

Come sempre le maggiori attrazioni saranno gli artisti che animeranno le quattro serate del Festival a ingresso gratuito e, naturalmente, il ristorante con menu tipico.

L’iniziativa è stata presentata oggi dall’Assessore regionale Simone Bezzini, con lui le consigliere delegate del territorio Anna Paris e Elena Rosignoli, la sindaca Grazia Torelli e la Presidente dell’associazione Fabrica E20 APS Lisa Micheli accompagnata dal Direttore artistico della Festa, Samuele Romagnoli e il Consigliere Federico Lazzeri.

Il Presidente Eugenio Giani ha detto:

Con il Festival della Musica di Chianciano Terme edizione 2024 questi ragazzi e queste ragazze ci hanno dato una grande prova di capacità e di attaccamento al territorio. Il programma che sono riusciti a costruire è la testimonianza concreta che quando ai giovani si danno fiducia e qualche strumento, loro sono in grado di fare grandi cose: una manifestazione corale, autentica, legata al territorio ma che parla un linguaggio universale e trasversale, quello della musica, dei prodotti di qualità e della buona cucina.

Simone Bezzini ha detto:

Saluto molto positivamente questa iniziativa che è una delle più importanti che si svolgono in Val di Chiana. L’elemento che mi preme sottolineare è che non si tratta di un evento qualsiasi ma di un evento che trova linfa nel protagonismo attivo di ragazze ragazzi del territorio, un fatto che aggiunge qualità a una manifestazione già bella di per sé, ma che desso è rinata dal basso grazie all’impegno di giovani del territorio – non a caso è un’iniziativa mappata dal progetto Giovani Sì – e a questi giovani sono rivolti il nostro apprezzamento e il nostro grazie.

Il Sindaco Grazia Torelli ha detto:

La Festa della Musica è importante per diversi aspetti. Chianciano Terme ha bisogno di iniziative brillanti come questa, che parlano giovane, sono giovani e sono fresche. Abbiamo un’offerta musicale di valore e originale che si accompagna a un aspetto enogastronomico il cui livello è mantenuto alto grazie al lavoro di tante persone più grandi. Il programma generale è il frutto di tanta dedizione e voglio sottolineare che il Comune è e sarà sempre al fianco dei giovani. Auspico anzi che questo programma possa essere ampliato in futuro, e far parte di un calendario più vasto di eventi della Val di Chiana. Le nostre politiche giovanili puntano a non fermarsi agli appuntamenti estivi ma a rafforzare l’aggregazione e la socialità cosìcché nell’immagine che vogliano dare di Chianciano siano al nostro fianco i giovani che non sono solo il futuro ma, lo vediamo bene, sono il presente.

Lisa Micheli ha detto:

La Festa della Musica arriva alla 22esima edizione e ha tante novità poggia su due pilastri fondamentali, la ristorazione e la musica. Oltre ai concerti abbiamo istituito anche l’AperiVIVO, che precede la cena e offre un intrattenimento musicale con gruppi a chilometro zero e riflessioni su temi importanti di attualità. Ci rivolgiamo a un target trasversale, con musica che incontra vari gusti e varie fasce di età perché l’obiettivo è di venire incontro al più ampio numero possibile di più persone. La chiave: partire dal territorio. È questa la base dalla quale come Associazione Fabrica E20 APS, che per la prima volta organizza la Festa della Musica, ha deciso di partire e ci auguriamo che ci porti bene.

La Consigliera regionale Anna Paris ha detto:

Tante sono le cose che colpiscono, innanzitutto che questa è una festa che nasce dalla popolazione e quindi ha un grande impatto sociale. Nasce soprattutto dai giovani che credono in Chianciano e nella forza del territorio in cui sono voluti rimanere e per il quale si sono voluti impegnare. È poi una festa che presenta una grande varietà di proposte, dalla musica, al cibo, agli artisti a chilometri zero, fino all’artigianato. Vi aspettiamo dunque dal 25 al 28 luglio.

La Consigliera regionale Elena Rosignoli ha detto:

Quest’anno la Festa della Musica ha una nuova direzione, ha cambiato padre, con ragazzi e ragazze molto giovani che hanno raccolto un’eredità importante e che con passione e coraggio hanno dato vita a una manifestazione che promuove la comunità intera, con tantissimi volontari di tutte le età che partecipano e contribuiscono alla sua realizzazione. È questo che dà contezza del valore della comunità nei piccoli centri che si adoprano per la promozione e la realizzazione di un’offerta molto valida culturalmente ma altrettanto valida socialmente in questo caso per Chianciano Terme ma per la Val di Chiana tutta.

Artisti

Tanti gli artisti che si esibiranno nel corso delle quattro serate. Si inizia con Subuteo e il duo Legno giovedì 25. Venerdì 26 è la volta della cantautrice Caterina, quindi di Asteria, e di Dj Karaba. Sabato 27 tocca a Margherita, poi al regge di Lion D, alla dj e producer Rossella Essence e a Dj Parrini.

Si termina Domenica 28 con il duo La Municipal e Bassi Maestro, pioniere del rap italiano.

Attività collaterali

Non solo concerti, alla Festa della Musica non mancheranno eventi, incontri e attività a tema giovani su molti temi di attualità.

Quest’anno da segnalare l’AperiVIVO alle 18:30, un progetto che punta a rafforzare il senso partecipativo e la consapevolezza su tematiche che coinvolgono ciascuno di noi.

Si affronteranno tematiche che vanno dall’arte, con Luca Poggioni in arte Pocio e i suoi graffiti, alla figura della donna nel mondo dell’industria musicale, dal giornalismo fino al tema delle dipendenze.

Oltre ai talk, l’apriVIVO sarà accompagnato da musicisti della zona che animeranno il parco dalle 19.30 rendendo il momento dell’aperitivo ancora più coinvolgente.

Enogastronomia

Fabrica E20 APS promuove la valorizzazione dei prodotti forniti giorno per giorno da tutte le aziende locali. L’area ristoro a km zero sarà uno dei segni distintivi del festival con lo staff composto da tutti volontari dai 10 agli 80 anni di età che prepareranno piatti freschi e genuini ogni giorno a base dell’immancabile cacciagione.