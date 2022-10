Tor Vergata, proseguono i lavori per 42 nuovi alloggi ATER Roma

Valeriani: ‘Investimento di oltre 10 milioni per risanare periferia’

L’Assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e il direttore generale di ATER Roma, Luca Manuelli, hanno effettuato questa mattina, 27 ottobre, un sopralluogo nei cantieri per la riqualificazione e il completamento del complesso di edilizia residenziale pubblica in via Ferruccio Ulivi a Tor Vergata.

In particolare, sono terminati i lavori di manutenzione sui due edifici ‘B3’ e ‘F’, che hanno riguardato il rifacimento delle coperture, delle facciate, dei terrazzi, dei piani pilotis e degli spazi comuni esterni con un investimento regionale complessivo di 2,6 milioni di euro. Analoghi interventi sono stati progettati per il fabbricato ‘B2’, per un importo stimato in 2 milioni di euro.

È stato avviato, inoltre, il cantiere per il completamento dello scheletro dell’edificio ‘E’ abbandonato da venti anni. Grazie a un finanziamento della Regione Lazio di 5,7 milioni, la struttura verrà ultimata con 42 nuovi alloggi, di cui due al piano terra riservati a persone con disabilità.

L’emergenza sanitaria ha rallentato i lavori, ma ora il cantiere è ripreso a pieno ritmo per chiudere un altro capitolo delle opere incompiute e abbandonate a Roma con l’obiettivo di realizzare nuovi appartamenti senza ulteriore consumo di suolo.

L’edificazione del complesso, infatti, risale al 1998, Piano di zona D/ter Tor Vergata, e prevedeva la costruzione di quattro fabbricati per 168 appartamenti. Tre di questi vengono completati e nel 2007 sono stati assegnati 126 alloggi. Il quarto edificio è invece rimasto incompiuto per mancanza di fondi.

