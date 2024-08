‘Top Criminal’: dalla periferia di Napoli suono e voce di DixSept17

Riceviamo e pubblichiamo.

Mi chiamo Salvatore Capasso – in arte DixSept17 – sono nato l’8 agosto 2006 e cresciuto a Miano, quartiere della periferia nord di Napoli.

Con queste parole, il giovane musicista e performer DixSept17 presenta con fierezza le sue radici partenopee.

Si intitola ‘Top Criminal’ il suo nuovo singolo, che esce a due mesi dal brano d’esordio, ‘Riscatto’.

Il single ‘Top Criminal’ – nella sua versione RMX – è presente da alcune ore su tutte le piattaforme digitali musicali e sul canale YouTube ufficiale del cantautore/performer di Miano.

Una passione per la musica che ha accompagnato Salvatore Capasso sin da bambino:

Ho avuto un’infanzia piuttosto difficile, con mio padre lontano da me e dalla mia famiglia nell’età in cui ne avevo più bisogno, ma ho sempre avuto un buon rapporto con lui, da padre – figlio o anche da amico ad amico.

DixSept17 si racconta, senza filtri e mettendo a nudo la sua vita, come accade nelle sue canzoni:

Mia madre è sempre stata tutto per me, mi ha fatto sia da madre che da padre quando ce n’è stato bisogno.

Il momento più difficile è stato quando è morto mio nonno, che per me è sempre stato un secondo padre con il quale sfogarmi, chiedere consigli, ridere o semplicemente avere una spalla forte su cui piangere.

La musica, le canzoni e le rime diventano il suo pane quotidiano, come lui stesso racconta:

Inizialmente scrivevo canzoni senza ‘mostrarle’ o pubblicarle, solo per il piacere di fare musica.

Pagavo gli studi di registrazione per incidere i brani senza mai condividerli in rete, ma un giorno mia madre fece ascoltare alcune mie canzoni ad un cugino di mio padre, Corrado, che è oggi una delle figure più importanti per quanto riguarda il mio percorso musicale.

Lui, insieme alla mia famiglia e ai miei amici, ha creduto in me sin dal primo giorno.