Tolleranza massonica: virtù o compromesso?

La tolleranza, in Massoneria, non è un vezzo morale, né una condiscendenza tiepida. È una delle colonne portanti dell’Arte Reale, ma non può e non deve essere confusa con l’indifferenza o con il silenzio codardo.

La domanda dunque è lecita: quanto deve essere tollerante un Fratello Massone?

La risposta è semplice ma cruda: quanto basta per essere un Uomo Libero, ma non un millimetro oltre, se questo comporta rinnegare la Verità, la Giustizia o la Dignità.

Audi alteram partem. Ascolta anche l’altra parte.

Ce lo ricorda il diritto romano.

La tolleranza inizia da qui: dall’ascolto, dall’accoglienza dell’opinione altrui, anche se opposta alla propria. Ma non termina lì.

Un Fratello non tollera tutto e tutti: tollera ciò che è animato da bontà, onestà intellettuale e intento costruttivo. Non tollera il vizio, l’arroganza, la menzogna mascherata da opinione o l’ignoranza ostinata che si fa superbia.

Con chi deve essere tollerante un Massone?

Con il Fratello che sbaglia in buona fede, con il profano che cerca, con l’eretico della sua idea, se essa è frutto di pensiero e non di propaganda. Con il giovane che inciampa nel cammino, con il vecchio che non capisce più il tempo in cui vive.

La tolleranza è sorella della Misericordia, ma anche figlia della Giustizia. Non vive senza il discernimento.

Tollerare tutto, indistintamente, è accogliere anche ciò che distrugge.

Summum ius, summa iniuria. Troppa legge è ingiustizia.

Così anche troppa tolleranza è un veleno travestito da miele.

Con cosa può essere scambiata la tolleranza massonica?

Con la debolezza. Con la paura del conflitto. Con il buonismo che genera mostri.

Spesso vi ci si rifugia per non affrontare. Per non dire: questa idea è indegna, questo atteggiamento è meschino, questo linguaggio è offensivo.

No, Fratello, no Sorella. La Massoneria non ti chiede di essere muto. Ti chiede di essere giusto.

Tollerare non significa giustificare ogni bassezza, accettare ogni compromesso, chiudere gli occhi per non disturbare la “fratellanza apparente”. La vera Fratellanza si nutre di Verità, anche quando brucia.

Veritas liberabit vos. La verità vi renderà liberi.

E a volte, vi renderà anche soli.

Un Massone non può essere tollerante con la mediocrità imposta come regola, con la superstizione travestita da fede, con la violenza verbale mascherata da opinione.

Non può essere tollerante con la corruzione, l’omertà o il sonno della coscienza. Chi giustifica l’ingiustificabile in nome della tolleranza, ha abbandonato il Tempio e si è fatto servo del Caos.

Essere tolleranti non è essere neutrali. La neutralità è il rifugio di chi ha paura di schierarsi. Un Massone si schiera. Sempre. Con la luce, contro le tenebre. Con l’umanità, contro la barbarie. Con la ricerca, contro il dogma. Anche quando questo costa.

Sine timore, sine spe.

Un Massone che non è disposto a pagare il prezzo della sua tolleranza è un Fratello dimezzato. Un guscio d’uomo.

La tolleranza non è per i pavidi, ma per gli audaci. Per coloro che sanno che anche l’altro ha diritto a essere ascoltato, ma che a volte, dopo averlo ascoltato, è doveroso rispondere con fermezza: No. Questo non è accettabile!

Nel Tempio non v’è spazio per chi confonde l’amore per l’umanità con l’accettazione dell’ignoranza come valore. Un Massone tollera il diverso, ma non l’opportunista. Tollera l’opposizione leale, non il sabotaggio travestito da “libertà di pensiero”.

Ecco perché la Tolleranza è un’Arte. E un’Arte difficile.

È misura, è equilibrio, è resistenza. È una virtù tagliente come la Spada del Maestro.

È quella forza invisibile che ti fa stringere la mano a chi disprezza le tue idee, ma anche quella voce che ti impone di alzarti in piedi quando il silenzio sarebbe più comodo.

Tolerantia sine veritate est caritas mortua.

La tolleranza senza verità è carità morta.

E noi siamo qui per edificare la Vita.

Quindi, Fratello o Sorella che tu sia, sii tollerante.

Ma non ti far trovare mai prono.

Tendi la mano, ma non svendere il tuo cuore.

Sii accogliente, ma non complice.

Sii Massone: libero, forte, lucido.

E ricordati: la tolleranza è una conquista, non una resa.