‘Todo cambia’ al Teatro di Villa Lazzaroni

In scena a Roma dal 23 al 24 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Sarà in scena sabato 23, ore 21:00, e domenica 24 marzo, ore 17:30, al Teatro di Villa Lazzaroni di Roma lo spettacolo ‘Todo cambia – Viaggio intimo con Mercedes Sosa’, scritto e diretto da Pino Ammendola, con Maria Letizia Gorga, pianoforte Stefano De Meo, chitarra Pino Iodice.

Amava farsi chiamare La Negra, perché era sempre dalla parte degli ultimi e con rara coerenza per un’artista ha usato la sua arte sempre come strumento di lotta a favore del popolo. Il suo destino è racchiuso nella sua voce ed è questa la chiave usata per raccontare l’indimenticabile Mercedes Sosa.

La parabola umana di una donna nata poverissima eppure dotata della ricchezza più grande: l’amore per la vita e il desiderio di battersi contro l’ingiustizia.

Un percorso umano non certo facile, ma soprattutto il canto vissuto come strumento di comunicazione e di battaglia politica. Il racconto, come negli altri testi dell’autore, si lega in una partitura ininterrotta alle canzoni, inseguendo questa duplice e mai disgiunta realtà di donna e di artista.

Si scoprono i segreti di un’anima tormentata che, dietro la sua inguaribile voglia di lottare per il bene degli altri, nasconde un senso profondo di solitudine e di dolore.

Dolore che diventa dramma per un esilio inflitto da un regime totalitario che ha procurato alla sua patria, la martoriata Argentina, oltre 30 mila vittime e che l’ha resa testimone internazionale della silenziosa battaglia della Madri di Plaza de Mayo.

Mercedes, come tutti i grandi che se ne vanno, ha lasciato un vuoto incolmabile. Ma ci ha lasciato anche un messaggio: Todo cambia – tutto cambia – proprio quando si pensa che nulla cambierà. Attraverso la voce di Maria Letizia Gorga, lo spettacolo desidera rinnovare questo grido di speranza e di amore per la vita.

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522

Via Tommaso Fortifiocca, 71 parcheggio gratuito

00181 Roma

Info e prenotazioni:

392-4406597

teatrovillalazzaroni@gmail.com

www.teatrovillalazzaroni.com