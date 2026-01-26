TMHMI e ANT: prevenzione oncologica gratuita per i dipendenti

Controlli diagnostici gratuiti durante l’orario di lavoro, suddivisi in 11 giornate

Ha preso il via nei giorni scorsi in Toyota Material Handling Manufacturing Italy, azienda del gruppo Toyota Industries Corporation, con sede a Bologna, il progetto di prevenzione oncologica ‘Mi prendo cura di me’ in collaborazione con Fondazione ANT, realtà di riferimento del Terzo Settore attiva nei campi dell’assistenza domiciliare alle persone malate di tumore e di prevenzione oncologica.

Nei primi mesi del 2026, i dipendenti dell’azienda beneficeranno di visite di prevenzione gratuite. TMHMI ospiterà presso lo stabilimento produttivo di Borgo Panigale il Bus della Prevenzione ANT con l’obiettivo di offrire ai lavoratori un accesso immediato e gratuito a controlli diagnostici di alto livello, portando la medicina specialistica direttamente sul luogo di lavoro.

Il programma prevede controlli diagnostici gratuiti durante l’orario di lavoro, suddivisi in 11 giornate:

• Tumori della cute, melanoma: 4 giornate, 2, 3, 9 e 10 febbraio, visite dermatologiche con dermatoscopio;

• Tumori del testicolo: 2 giornate, 11 e 12 febbraio, visite ed ecografie testicolari;

• Tumori della mammella: 5 giornate, dal 2 al 6 marzo, visite ed ecografie mammarie per la diagnosi precoce.

Il 2025 ha segnato l’inizio della collaborazione tra ANT e TMHMI, creando le basi per i progetti futuri.

Nel corso dell’anno, infatti, gli spazi dello stabilimento bolognese hanno ospitato più volte le postazioni itineranti con i prodotti della campagna ANT, raccogliendo donazioni tra dipendenti e collaboratori del Gruppo.

Di rilievo anche la partecipazione di TMHMI alla 17ª edizione del Premio Eubiosia ‘Franco Pannuti’, occasione in cui l’azienda è stata premiata.

Michele Candiani, Managing Director di TMHMI spiega:

In Toyota dedichiamo alla salute e al benessere dei nostri dipendenti un piano di prevenzione completo e strutturato, perché creare valore significa anche tutelare la salute pubblica e la comunità. Con questa iniziativa confermiamo la volontà di impegnarci come azienda e di essere un player attivo nel sociale, in piena sintonia con i valori di ANT: cura, prevenzione e dignità della persona.

Raffaella Pannuti, Presidente di Fondazione ANT ha spiegato: