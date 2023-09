Tivoli (RM), stele dedicata ad Angelo Vassallo coperta con la svastica

Riceviamo e pubblichiamo.

Nel cuore della comunità di Tivoli, l’inciviltà e la mancanza di rispetto hanno colpito uno dei simboli più cari alla città.

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore e il suo Presidente, Dario Vassallo, esprimono il loro più profondo sgomento e indignazione per l’atto vandalico che ha oltraggiato la stele dedicata ad Angelo Vassallo nel Parco Panattoni di Villa Adriana.

Angelo Vassallo, il ‘Sindaco Pescatore’, è stato un esempio di dedizione e servizio alla sua comunità, incarnando valori fondamentali quali l’onesta, la legalità e la giustizia.

Questa stele è stata eretta in suo onore e in ricordo di tutte le vittime delle mafie, un luogo di riflessione e impegno per un futuro migliore.

La scelta di coprire questa stele con simboli inaccettabili, come la svastica, è non solo offensiva, ma anche una chiara violazione dei principi che Angelo Vassallo ha rappresentato durante la sua vita.