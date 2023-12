Tivoli (RM), Rocca: Stanziati 700 mln per la sicurezza negli ospedali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sull’inchiesta in corso è giusto che non mi esprima. Si tratta di tragedie così devastanti da imporre un rispettoso silenzio. Quello che è indicativo è che l’antincendio era ed è una priorità.

E quella parola di cui il centrosinistra si riempie tanto la bocca – sicurezza – poi deve essere tradotta in fatti concreti.

E noi lo abbiamo fatto: quasi 700 milioni su un miliardo e duecento milioni per la sicurezza dei nostri ospedali, dei cittadini e per gli operatori che devono poter lavorare in un ambiente sicuro.