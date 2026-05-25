Tirocinio Day, dall’inclusione al lavoro al CPI di Oliveto Citra (SA)

Saggese: ‘I tirocini nell’ambito del Programma GOL strumento fondamentale di inclusione lavorativa, nostro obiettivo è che nessuno resti indietro’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Con circa 20mila tirocini GOL in Campania, il percorso 4 del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori si è rivelato essere uno strumento fondamentale di inclusione lavorativa per chi era lontano dal mondo del lavoro e versava in condizioni di particolare svantaggio.

Così l’Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale della Regione Campania Angelica Saggese all’evento a cui ha preso parte oggi, presso l’auditorium del Centro per l’Impiego di Oliveto Citra (SA), intitolato ‘Tirocinio Day, dall’inclusione al lavoro’ e dedicato ai cittadini coinvolti nei tirocini del Programma GOL con sessioni dedicate all’orientamento alla ricerca attiva del lavoro, alla erogazione di istruzioni per la redazione del curriculum vitae, per la presentazione delle candidature e per la preparazione al colloquio di lavoro e all’approfondimento della misura ‘Resto al Sud 2.0’.

Saggese ha aggiunto: