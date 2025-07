Tiro dinamico sportivo, Consiglio regionale premia i tiratori lombardi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lombardia.

Tiratori lombardi protagonisti a Palazzo Pirelli: Edoardo Buticchi, Daniele Barbizzi e Claudio Bottari sono stati premiati questo pomeriggio dal Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e dal Consigliere Segretario Alessandra Cappellari per le medaglie di tiro dinamico sportivo conquistate ai Campionati del Mondo PCC/Minirifle che si sono svolti a Znojmo, Repubblica Ceca, dal 12 al 25 maggio.

Federico Romani ha spiegato:

Capacità di concentrazione, preparazione fisica, capacità tecnica nel maneggio dell’arma ed un perfetto controllo tattico: queste le caratteristiche richieste per praticare la disciplina del tiro dinamico sportivo.

Edoardo Buticchi di Uboldo (VA), Daniele Barbizzi di Limbiate (MB) e Claudio Bottari di Viadana (MN) ai Mondiali di Znojmo hanno conquistato complessivamente un argento e un bronzo individuali e un argento a squadre.

Edoardo Buticchi ha vinto l’argento nella divisione PCC, Pistol Caliber Carbine, categoria Super Senior, età 60 – 69, davanti a Claudio Bottari, bronzo. Edoardo Buticchi e Daniele Barbizzi hanno ottenuto l’argento a squadre nella divisione PCC, Pistol Caliber Carbine, categoria Super Senior, età 60 – 69.

Claudio Bottari lo scorso 3 maggio a Valeggio sul Mincio (VR) ha vinto i campionati italiani, Divisione PCC – categoria Super Senior, davanti a Edoardo Buticchi e Daniele Barbizzi.

Il Consigliere Segretario Alessandra Cappellari, Lega, che ha promosso l’iniziativa, ha evidenziato:

Le medaglie conquistate da Edoardo Buticchi, Daniele Barbizzi e Claudio Bottari non sono solo uno straordinario risultato sportivo.

Sono, innanzitutto, il punto di arrivo di un percorso che racconta la tenacia, la determinazione e la forza mentale di tre atleti che si sono preparati con costanza e impegno per arrivare pronti agli appuntamenti con i Campionati italiani prima e Mondiali dopo.

Il tiro dinamico è una disciplina in rapida espansione che coinvolge sempre più atleti, soprattutto giovani.

Buticchi, Barbizzi e Bottari, con i loro risultati e la loro storia, sono diventati un punto di riferimento importante per il movimento e per l’intero territorio lombardo e un esempio in grado di dare un contributo determinate alla crescita e allo sviluppo delle nostre comunità.