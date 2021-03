‘Tigre’, primo singolo di Paul Giorgi

Riceviamo e pubblichiamo.

Esce oggi giovedì 11 marzo 2021 il primo singolo di Paul Giorgi.

Fuori per Le Siepi Dischi e in distribuzione Believe Digital, ‘Tigre’ è il singolo di debutto di un progetto atipico che, tra influenze che derivano dal lo-fi americano, dall’indie-rock britannico e dal cantautorato italiano, svela il mondo sentimentale urbano-tropicale di Paul Giorgi, che ci fa entrare nella sua personalissima giungla musicale in attesa di un disco di prossima uscita.

‘Tigre’ è stata per me una storia d’amore delicata ed elegante. Credo così breve da essere quasi avvolta in un sogno, una storia che parla di paure, delle mie paure, come, ad esempio, quella del buio, in un’estate di qualche anno fa in cui decisi di trasferirmi in campagna per poter suonare e ascoltare musica fino al mattino.

Durante il periodo in cui ho inciso il brano sentivo molto George Harrison, alcuni gruppi francesi e il pop italiano anni 80. Non avevo in mente un sound preciso ma tutto ha preso forma in maniera molto naturale. Ho registrato uno strumento alla volta e l’ho lasciato praticamente così.

Paul Giorgi