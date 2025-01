‘Tiger Dad’ al Piccolo Teatro del Giullare

In scena a Salerno il 17 gennaio

Riparte Mutaverso Teatro, dopo la chiusura della prima parte della stagione coincidente alla sezione GEOgrafie, rivolta ai giovani artisti della Campania.

Il 17 gennaio alle ore 21:00, il Piccolo Teatro del Giullare di Salerno ospiterà ‘Tiger Dad’, una produzione Ama Factory, Cattivi Maestri Teatro, con il contributo di Centro Studi sul Teatro napoletano, meridionale ed europeo e con il patrocinio di Festival del Torto. Testo e regia sono di Rosario Palazzolo, in scena ci sarà Salvatore Nocera.

Al termine della performance l’autore e il protagonista dialogheranno con il pubblico.

Padre Tigre è un uomo timido e un po’ fuori rotta. Tonto, diremmo, poiché mischia tratti lievemente ossessivi a una pacatezza fuori dal comune, un po’ sorniona e un po’ angustiata.

Inquieta, in effetti, nel complesso, è la sua figura, poiché sintetizza in un solo individuo due aspetti dell’animo umano, incarnati da due icone pop, ovvero la trascendenza del santo di Pietralcina e l’irruenza dell’Uomo Tigre.

Un deterrente marmorificato il primo, immobile e santospirito, divino e profumato, intangibile solo per chi non ci crede. Un combattente rivoluzionario il secondo, con un talento formidabile per la lotta, soprattutto quando è cagionata dall’ingiustizia.

E, del resto, sarà un’arena perfetta, questo spettacolo, per far convivere le dicotomie. Cattivo, sì, ma spostato verso la bontà. Uno sputo in bocca a chi muore di sete. La spada di Zorro nella mano di Cristo.

Perché Padre Tigre, o meglio Tiger Dad come lo ha trasfigurato il popolo della rete, tenterà di combattere una battaglia che forse perderà. La battaglia contro il qualunquismo dei social, contro l’idiozia dell’intelligenza artificiale, contro il successo a scapito. Del resto, il luogo in cui si trova è un luogo perfetto per la disfatta, già agghindato a morte. E difatti lui morirà.

Tiger Dad sarà un detonatore, o perlomeno lo immagino così. Di un pensiero nuovo. Che non dirà niente di attuale. Pur parlando di oggi.

Piccolo Teatro del Giullare

Via Vernieri – trav. Incagliati 2

Salerno

Biglietti:

intero 13 €,

ridotto under30 10 €

Contatti e prenotazioni:

Email: info@ablativo.it

Tel: 329-4022021

Facebook: ablativo

Instagram: _ablativo

Sito web: ablativo.it