Tiemme-ByBus si aggiudica TPL ‘a domanda debole’ in provincia di Siena

Boni: ‘Garantire il diritto a muoversi, anche nelle aree meno densamente abitate, significa promuovere uguaglianza, inclusione e qualità della vita’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Conclusa da parte della Provincia di Siena la procedura di gara per l’affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma relativo alla rete a domanda debole nei territori dell’Amiata, della Val d’Orcia e della Val di Chiana.

L’aggiudicazione, per un valore complessivo di oltre 22 milioni di euro, è stata disposta a favore del raggruppamento temporaneo di imprese composto da Tiemme S.p.A., mandataria, con sede ad Arezzo, e Consorzio ByBus, mandante, con sede a Siena, che ha partecipato con le consorziate esecutrici Autonoleggio Daidone Srl e Idealviaggi Travel Company Srl.

Il servizio riguarderà 20 linee extraurbane: OP1, 119, 52A, 53A, 55A, 56A, B20, B21, B22, B24, FN1, FT2, FT9, N1B, S11, S13, ST3, ST5, T10, T4B.

Alla presentazione del nuovo servizio da parte della presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti ha partecipato l’Assessore regionale ad infrastrutture e trasporti Filippo Boni, che si è detto molto soddisfatto del risultato.

Ha dichiarato:

Il percorso è stato lungo, anche perché siamo davanti ad una riforma importante e pionieristica, ma oggi finalmente prende il via un servizio di trasporto pubblico creato su misura per le aree a domanda debole, pensato per dare risposte concrete alle esigenze di mobilità delle persone che vivono in zone montane o a bassa densità abitativa. Gli abitanti dell’Amiata, della Val d’Orcia e della Val di Chiana potranno contare su una rete di collegamenti pensati appositamente per loro e per questo senza dubbio più flessibili e calzanti: un grande successo dal punto di vista del diritto alla mobilità e la dimostrazione che politiche serie di programmazione dei servizi possono fare molto per migliorare la vivibilità di aree che altrimenti potrebbero sentirsi escluse dalla rete dei servizi regionali. Garantire il diritto a muoversi significa promuovere uguaglianza, inclusione e qualità della vita. Anche questo può esser inteso come valorizzazione della Toscana diffusa.

La Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti ha sottolineato: