‘Ti ho sposato per ignoranza’ al New Teatro Troisi

Gianfranco Gallo in scena a Napoli dal 23 ottobre al 2 novembre
La stagione del New Teatro Troisi di Napoli prosegue con una delle commedie più amate degli ultimi anni.
Da giovedì 23 ottobre a domenica 2 novembre, Gianfranco Gallo, interprete autore e regista, porta in scena ‘Ti ho sposato per ignoranza’.
Con lui sul palco: Gianluca Di Gennaro insieme a Lisa Imperatore, Alessia Cacace, Bianca Gallo e Alfonso Strumolo.
Dopo quindici anni torna a teatro, nello spazio di via Leopardi diretto da Pino Oliva, uno spettacolo cult, divenuto fenomeno grazie ai social: alcune scene hanno raggiunto milioni di visualizzazioni online, un caso raro per frammenti di prosa teatrale.
Oggi Gianfranco Gallo riprende la scena con suo nipote Gianluca Di Gennaro, erede ideale del fratello con cui formava la coppia originaria, e con la figlia Bianca, già presente nella prima edizione. Un ritorno che porta in scena la continuità di una famiglia d’arte.
Ispirato a un’antica farsa di Pasquale Petito, ‘A scarrecavarrile, lo spettacolo si muove tra tradimenti, perdoni e travolgenti equivoci, omaggiando la tradizione comica napoletana da Antonio Petito a Scarpetta.
La riscrittura di Gallo conserva lo spunto centrale della farsa, arricchendola di modernità e freschezza, regalando al pubblico una comicità elegante, irresistibile e sorprendentemente attuale.