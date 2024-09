The White Olive Tree a Conegliano (TV): raccolta fondi malattie rare

Il Sindaco Chies: ‘Sensibilizzare e fare prevenzione sono le carte per combattere questa battaglia’

Riceviamo e pubblichiamo.

Sarà esposto dal 3 al 15 settembre a Conegliano (TV): si chiama ‘The White Olive Tree’; si tratta di un’opera d’arte unica al mondo, messa a disposizione a favore della raccolta fondi per le malattie rare organizzata per Associazione AGITO, Associazione Genitori Insieme Tumori Ossei, nei 50 anni di Breda Gioielli.

L’opera d’arte presentata da World Diamond Group viene esposta per la prima volta nel trevigiano: una scultura unica, dal valore difficilmente calcolabile, commissionata su volontà e convinzione del CEO di World Diamond Group Giuliano Castrenze.

Il Sindaco di Conegliano Fabio Chies sottolinea:

Questo evento rappresenta il senso di comunità, la voglia di fare del bene e, qui a Conegliano, il volontariato collegato agli eventi in Città è una risposta molto forte che cerchiamo sempre di dare.

Sabrina Bergonzoni, Presidente di AGITO, ha sottolineato:

Per noi è un’occasione preziosa per portare i sarcomi ossei all’attenzione delle istituzioni e della cittadinanza e per lanciare un disperato appello affinché l’impegno per la ricerca per questi tumori rari aumenti. Abbiamo bisogno di ricerca, i ragazzi lo meritano.

Il tronco dell’opera è in marmo di Carrara e poggia su una base in legno d’olivo invecchiato.

L’opera in passato ha toccato selezionate sedi espositive: Vicenzaoro e poi Milano, Shanghai, Pechino, Hong Kong fino a Doha e anche una première alla Mostra del Cinema di Venezia.

Castrenze sottolinea:

Quest’opera rappresenta un simbolo di amicizia tra i popoli: un ulivo i cui frutti sono impreziositi da 3.003 diamanti, incastonati su rami e foglie in platino, per un totale di oltre 366 carati.

La scultura ora sarà visibile, tra le altre cose in coincidenza proprio con la settimana della principale manifestazione orafa italiana, Vicenzaoro, dove fu esposta per la prima volta in assoluto, dal 3 al 15 settembre.

Appuntamento presso lo spazio Breda Gioielli di via Carducci 1 a Conegliano (TV) con – con orario 9:00/12:30 e 16:00/19:30; nei giorni di visita sarà possibile sostenere direttamente l’associazione AGITO al conto corrente IT41 E070 7237 1300 0000 0441 070.